Lightspark propose une solution de paiement instantanée basée sur le Lightning Network pour les entreprises

Lightspark, une entreprise proposant des services financiers basés sur le Lightning Network, propose désormais une solution de paiement quasi-instantané baptisée Lightspark Extend.

Avec ce nouveau service, uniquement disponible aux États-Unis, le groupe espère faciliter le quotidien de ses utilisateurs, et plus particulièrement des entreprises qui réalisent des paiements quotidiennement.

Lightspark Extend se base sur le Lighting Network. Il s'agit d'un réseau décentralisé bâti en surcouche du réseau Bitcoin (BTC) permettant des paiements pair-à-pair instantanés et quasi gratuits.

Grâce à ce protocole de paiement, Lightspark peut proposer des règlements des frais très bas, de l’ordre de 0,15 % par transaction. Pour Lightspark, l'arrivée sur le marché de son service Extend est « un pas de plus vers son objectif de rendre plus accessible les paiements instantanés en Bitcoin, que ce soit pour les entreprises et les particuliers ».

Cette solution s'intègre aux portefeuilles, aux exchanges et aux comptes bancaires s'appuyant sur le standard Universal Money Adresses (UMA) imaginé par Lightspark. Il s'agit d'une norme qui permet d'identifier un compte à partir d'une adresse composée de chiffres et de lettres.

De cette manière, quiconque peut recevoir des paiements sans avoir à fournir de mots de passe, de numéros de compte ou d'IBAN à l'émetteur. De nombreuses banques américaines acceptant les transactions en temps réel proposent des comptes bancaires pouvant être reliés à une adresse UMA.

Une utilisation de plus en plus prononcée du Lightning Network

Désormais, toute entreprise intéressée par l'adoption de Lightspark Extend peut s'inscrire pour obtenir son adresse UMA afin de l'associer à un compte bancaire ou à un portefeuille et ainsi recevoir ses paiements en instantané.

À noter que l'entreprise a signé un accord avec Coinbase. Ses utilisateurs peuvent exploiter Extend, mais aussi ses multiples services, afin d'envoyer instantanément jusqu'à 10 000 dollars sur l'exchange. Tout cela est possible depuis que la plateforme crypto a intégré le Lighting Network en avril dernier.

Depuis février 2015, date à laquelle le réseau a été présenté pour la première fois, de plus en plus d'entités s'approprient le Lightning Network afin de proposer des services financiers.

Nubank, la plus grande néobanque d'Amérique latine, avait annoncé en juin avoir conclu un partenariat stratégique avec le réseau décentralisé afin de développer des produits novateurs basés sur les paiements et les transferts instantanés.

Ce protocole a été conçu pour répondre à une problématique liée à un usage intense du réseau Bitcoin. Les transactions en Bitcoin mettant parfois un certain temps avant d'être validées, et ce avec des frais élevés pouvant avoisiner plusieurs dizaines de dollars, le Lightning Network vient apporter une solution apportant à la fois rapidité et efficience économique.

Aujourd'hui, le Lightning Network est exploité pour d'autres projets à l'instar du protocole Taproot Assets permettant le transfert quasi-instantané de tokens fongibles et laissant la porte ouverte à l'arrivée des stablecoins sur le réseau Bitcoin.

Source : Lightspark

