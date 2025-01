De l'Idaho à Nairobi, les syndicats de pompiers intègrent Bitcoin dans leurs bilans

Le syndicat des pompiers de Blackfoot (Idaho) devient le premier de l'État à rejoindre l'initiative « Get Off Zero » de Proof of Workforce, en intégrant le Bitcoin à son bilan. Cette démarche s'inscrit dans une tendance mondiale où les pompiers et syndicats, soutenus par Proof of Workforce, transforment leur avenir financier en adoptant Bitcoin pour l’épargne-retraite et l’investissement.

Proof of Workforce : les pompiers de Blackfoot misent sur Bitcoin

Le syndicat des pompiers de la ville de Blackfoot, Local 4454, devient le premier syndicat de l'Idaho (États-Unis) à rejoindre l'initiative de don « Get Off Zero » de Proof of WorkForce. À l’unanimité, ses membres ont voté pour intégrer le Bitcoin à leur bilan, affirmant ainsi leur engagement envers une nouvelle vision de l’épargne-retraite.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: The Blackfoot Firefighters Union Local 4454 just passed a motion by unanimous decision to place Bitcoin on its balance sheet. This marks the first union in Idaho to participate in the Proof of WorkForce ‘Get Off Zero’ initiative! 🛠️⚡️ pic.twitter.com/QZPvV6FrHI — Proof of Workforce (@workforcebtc) January 17, 2025

Pour ceux qui consacrent leur vie à servir et protéger leurs communautés, comme les pompiers et les membres de syndicats, la sécurité financière à la retraite est une priorité. Pourtant, les régimes de retraite traditionnels peinent souvent à répondre aux attentes et aux défis contemporains. Ce décalage, souligne Dominick Bei, constitue une injustice envers des professionnels qui, tout au long de leur carrière, vouent un engagement sans faille au service des autres.

✅ Formation - Le Bitcoin peut-il être considéré comme une monnaie ?

Sur ce constat, Dominick Bei a fondé Proof of Workforce, une organisation à but non lucratif qui accompagne syndicats, travailleurs et entreprises dans l’adoption du Bitcoin grâce à une approche éducative. Cette initiative repose sur une méthode innovante, exploitant les compétences et la stabilité des carrières des pompiers et syndiqués pour transformer ces attributs en leviers d’investissement et de croissance.

Les membres du syndicat et les pompiers jouent un rôle crucial dans la société, consacrant leur vie à servir et à protéger les autres. Leur travail acharné et leur engagement méritent une reconnaissance et des récompenses, non seulement pendant leurs années actives, mais aussi pendant leur retraite. Proof of Workforce reconnaît l'importance de leurs contributions et leur fournit une plateforme pour construire un avenir financier sûr.

Dominick Bei, fondateur de Proof of Workforce

Santa Monica, Salvador, Kenya : les syndicats de pompiers passent à Bitcoin

Proof of Workforce joue un rôle clé dans l’adoption mondiale de Bitcoin par les syndicats de pompiers et les associations professionnelles.

Récemment, les pompiers de Santa Monica sont devenus les premiers à acheter et détenir du BTC, ouvrant ainsi la voie à d’autres organisations. Peu après, l’Association salvadorienne AproBomberos a officiellement intégré Bitcoin à son bilan, suivie par l'Association nationale des brigades de pompiers du Kenya. Ces succès illustrent une tendance croissante qui relie des continents entiers, de l’Amérique à l’Afrique, en passant par l’Amérique centrale.

Ces initiatives s’appuient sur un accompagnement complet de Proof of Workforce, qui aide ces organisations à chaque étape : acquisition, sécurisation, gestion des clés Bitcoin et, surtout, formation approfondie sur le BTC et la blockchain.

Ce n'est pas la première fois que Proof of Workforce aide les gouvernements à intégrer Bitcoin. L'été dernier, l'association s'était associée à la ville de Santa Monica afin d'ouvrir un bureau officiel de Bitcoin.

Plus récemment, en ce début d'année, le républicain Phillip Chen a nommé l'organisation comme conseiller politique afin d'aider les travailleurs, les syndicats, les pensions et les municipalités. Ces derniers travailleront conjointement sur l'éducation et l'engagement communautaire, tout en cherchant comment Bitcoin peut soutenir et reconstruire l'infrastructure et les communautés de Californie.

Depuis l'ouverture du bureau à Santa Monica, le bureau a suscité « une quantité écrasante d'intérêt », selon la maire de la ville, Lana Negrete. Le directeur municipal a également révélé que plusieurs autres villes ont pris contact pour en apprendre davantage sur leurs initiatives liées au Bitcoin.

Source : Proof of Workforce

