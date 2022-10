Le Salvador et la ville suisse de Lugano s'associent pour favoriser l'adoption du Bitcoin (BTC)

Le Salvador, le premier pays au monde à avoir adopté le Bitcoin (BTC) comme monnaie légale, s'est associé à la ville suisse de Lugano afin de démocratiser davantage le roi des cryptomonnaies auprès des populations.

La coopération a été révélée le vendredi 28 octobre lors de la première journée du forum Plan ₿ organisé par Tether à Lugano. Effectivement, l'émetteur du premier stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière, l'USDT, travaille de concert avec la ville suisse depuis le mois de mars afin de favoriser l'adoption du Bitcoin sur place.

Cela se matérialise notamment par la mise en place d'un réseau de paiement local via le Lightning Network auprès des commerçants, la création d'un hub au cœur de la ville pour favoriser le développement de startups liées au Bitcoin, ou encore la création de différents fonds d'investissement dédiés à cet effet.

Outre un renforcement de la coopération entre le Salvador et la ville de Lugano, le partenariat devrait également favoriser les échanges scolaires entre les 2 zones géographiques, en plus d'initiatives visant à favoriser l'éducation sur le Bitcoin.

Selon Michele Foletti, le maire de Lugano, la démocratisation du Bitcoin rime avec liberté financière :

« Lugano est une terre d'innovation et d'opportunités, et l'annonce historique d'aujourd'hui concernant notre partenariat avec le grand pays d'El Salvador est une excellente nouvelle pour les partisans de la liberté financière et du pouvoir de la cryptomonnaie »

Plus d'un an après l'adoption du Bitcoin au Salvador, le pays semble toujours confiant dans l'utilisation de la cryptomonnaie comme alternative de premier plan au système financier traditionnel.

La population européenne étant encore globalement étrangère à ce concept, le rapprochement entre le Salvador et un pays situé en Europe pourrait ouvrir de nouveaux horizons, comme l'a fait remarquer Joaquín Alexander Maza Martelli, ambassadeur du Salvador à Genève :

« L'utilisation des technologies Bitcoin et blockchain crée de nouvelles opportunités de croissance et d'investissement qui profitent à nos communautés, c'est un nouvel outil financier et d'échange alternatif qui favorise le commerce et la prestation de services dans un monde globalisé. Grâce à cet accord, le Salvador est désormais beaucoup plus proche de l'Europe. »