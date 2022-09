Lacoste poursuit son immersion dans le Web3 avec un nouveau drop de NFT

Dans la continuité de son projet Web3 UNDW3, la marque Lacoste annonce la sortie prochaine d'un airdrop de tokens non fongibles (NFT) exclusifs à destination des détenteurs du Genesis Pass. Ainsi, les holders se verront remettre la première d'une longue série de récompenses aussi bien physiques que virtuelles.

Lacoste débarque avec une nouvelle collection de NFT

Suite au succès du premier drop de sa collection UNDW3 (à prononcer underwater), la marque française emblématique Lacoste poursuit son immersion dans les eaux du Web3 avec sa nouvelle collection « The Emerge ».

Avec le lancement initial de 11 212 tokens non fongibles (NFT) délivrant un « Genesis Pass » en juin dernier sur la blockchain Ethereum (ETH), la marque au crocodile poursuit aujourd'hui son expérience innovante mêlant monde physique et numérique pour permettre aux holders d'être récompensés et de jouer un rôle dans le futur de la marque à la renommée mondiale.

Les détenteurs de ces NFT seront très bientôt récompensés par le nouvel airdrop de Lacoste, des NFT de type PFP (profile picture, ou photo de profil) aux attributs uniques et variés. Ces derniers, dont les visuels sont encore secrets, seront à l'effigie d'un crocodile portant des pièces iconiques du vestiaire Lacoste.

Toujours soucieuse de faire participer activement sa communauté à l'évolution du projet, Lacoste a permis aux détenteurs de NFT Genesis de définir certains traits de cette nouvelle collection. Ces attributs proposés et votés par la communauté comprennent notamment un chaîne crocodile en or, un type de peau (ghost skin) ou encore un sac de tennis vintage.

Notons que certains de ces nouveaux NFT PFP bénéficieront de traits rares : 250 d'entre eux possèderont un attribut spécifique encore secret qui permettra à leurs détenteurs d'avoir accès à des early access exclusifs sur les futures releases Lacoste. De plus, 100 autres bénéficieront d'un autre trait, plus rare, qui leur donnera accès à un polo Lacoste UNDW3.

Vous pouvez retrouver les NFT du Genesis Pass directement sur la plateforme OpenSea sur la page dédiée au projet UNDW3.

Le début d'une longue aventure dans le Web3

Un mois après le lancement de la collection Genesis, au mois de juillet, 50 détenteurs de ces NFT ont eu le privilège de participer à un événement privé se déroulant au magasin flagship de Lacoste au cœur des Champs-Élysées. Ces derniers s'étaient vu remettre, en exclusivité, la première série de polos UNDW3 à l'emblématique logo de crocodile.

Récemment, la marque a dévoilé la feuille de route du projet UNDW3, et celui-ci réserve bien des surprises à sa communauté Web3.

Roadmap officielle UNDW3

Bien qu'aucun détail n'ait encore été révélé et que nous n'ayons encore le droit qu'à quelques indices, de nombreuses récompenses physiques aussi bien que virtuelles sont à prévoir, ainsi que divers événements.

Enfin, notons que les « multi-holders », à savoir les détenteurs de plusieurs NFT Genesis Pass, seront privilégiés pour les airdrops futurs et auront plus de chance de recevoir du merch UNDW3 officiel.

