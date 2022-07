Korea Blockchain Week : le plus grand événement crypto d'Asie est de retour

Coorganisée par FactBlock et Hashed, l'édition 2022 de la Korea Blockchain Week réunira du 7 au 14 août la crème de l'industrie des cryptomonnaies autour de conférences, discussions, concours ou encore hackathons. En voyage en Corée du Sud ? Découvrez le programme du plus grand événement d'Asie dédié à la blockchain.

Les 8 et 9 août : la KBW2022 IMPACT

Pendant 7 jours, la capitale de la Corée du Sud vibrera au rythme de la blockchain et des cryptomonnaies. Organisée pour la 5e fois, la Korea Blockchain Week est le plus grand événement blockchain d'Asie et attend la présence de plusieurs milliers de participants.

L'événement principal de cette semaine, KBW2022 IMPACT, est coorganisé par FactBlock et Hashed. Il se déroulera les 8 et 9 août et rassemblera des pionniers de l'industrie pour discuter de la technologie blockchain dans son ensemble : finance décentralisée, tokens non fongibles, metaverse, Web3 et plus encore.

Les 8 et 9 août, KBW2022 IMPACT accueillera ainsi plus de 80 personnalités de renom qui s'exprimeront lors de conférences :

Vitalik Buterin (co-créateur d'Ethereum) ;

(co-créateur d'Ethereum) ; Changpeng Zhao (PDG de Binance) ;

Illia Polosukhin (co-fondateur de NEAR Protocol) ;

Sandeep Nailwal (co-fondateur de Polygon) ;

Alex Svanevik (PDG de Nansen) ;

Kevin Sekniqi (COO d'Avalanche) ;

Eric Anziani (COO de Crypto.com) ;

Sergej Kunz (co-fondateur de 1inch Network) ;

Kiyoung Ju (PDG de CrypoQuant) ;

Julien Bouteloup (Fondateur de Stake DAO) ;

et bien d'autres encore que vous pouvez retrouver ici.

👉 Vous pouvez vous procurer un ticket pour la Korea Blockchain Week jusqu'au 31 juillet, au tarif de 450 dollars (paiement via PayPal).

En tant que média partenaire, notez que Cryptoast sera présent lors de la Korea Blockchain Week ! N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou par mail si vous souhaitez nous y rencontrer.

Pour avoir un aperçu, voici l'aftermovie de l'édition 2019 :

Les autres événements attendus lors de la KBW2022

En plein cœur de Séoul, la Korea Blockchain Week offrira également d'importantes opportunités de réseautage par l'intermédiaire de nombreux événements annexes se déroulant tout au long de la semaine du 7 au 14 août. Voici une sélection non exhaustive de certains événéments qui auront lieu lors de la KBW :

Le 7 août, la KBW2022 démarre avec la soirée VIP de FactBlock, un événement de réseautage exclusif où les participants invités auront l'opportunité unique d'entrer en contact avec les conférenciers, les sponsors et les leaders du secteur de la blockchain.

Du 9 au 11 août, les équipes de la Korea Blockchain Week organise un autre événement (hacker house) au cours duquel Decipher (groupe de recherche sur les blockchains) et d'autres professionnels du secteur offrent des conseils en personne.

Les 11 et 12 août, la communauté de la blockchain Avalanche sera mise à l'honneur avec Avalanche Hacks, une série d'événements destinés aux développeurs et utilisateurs du Web3.

Du 12 au 14 août, les tokens non fongibles (NFTs) seront mis en avant au sein du célèbre complexe Dongdaemun Design Plaza, avec une galerie d'art dédiée aux œuvres numériques.

👉 Retrouvez la liste complète de tous les side-events de la Korea Blockchain Week

