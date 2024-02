Kiln : faites travailler vos Liquid Staking Tokens (LST) avec le restaking grâce à une solution française

Kiln, une entreprise française spécialisée dans le staking, annonce la prise en charge du restaking de Liquid Staking Tokens (LST) via le protocole EigenLayer. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les détenteurs de Liquid Staking Tokens peuvent désormais les restaker via Kiln pour gagner des points sur EigenLayer, leader dans l'univers du staking sur plus de 30 blockchains.

Gagnez des récompenses pour le restaking avec Kiln

Kiln, une entreprise française et leader dans le staking sur plus d'une trentaine de blockchains, annonce la prise en charge du restaking de Liquid Staking Tokens (LST) via le protocole EigenLayer.

Le staking est une méthode qui permet d'allouer ses cryptomonnaies à des validateurs afin de participer à la sécurisation d'une blockchain fonctionnant à travers la preuve d'enjeu (PoS). Le restaking, quant à lui, permet de sécuriser des protocoles sur le réseau EigenLayer appelés Actively Validated Services (AVS).

Dans le cas d'Ethereum, il est possible d'être récompensé avec des Liquid Staking Tokens (LST) lorsque l'on dépose des Ethers au staking sur certains protocoles tels que Lido, Rocket Pool ou Mantle.

Ce sont ces Liquid Staking Tokens, disponibles à un rapport de 1:1 avec le nombre de tokens correspondant déposés initialement, qui peuvent ensuite être restakés. Précisons que contrairement au staking, le restaking ne consiste pas en de la délégation de tokens à proprement parler, mais plutôt à du dépôt de tokens dans un smart contract dédié.

Staking d'ETH ➜ Liquid Staking Token (stETH, mETH, rETH, swETH, etc.) ➜ EigenLayer

Un nouveau narratif en vogue, comme l'a prouvé l'explosion de la valeur totale verrouillée (TVL) sur EigenLayer depuis la réouverture du staking hier soir. Alors que cette dernière s'élevait à environ 2,1 milliards de dollars, ce chiffre a presque doublé à l'heure de l'écriture de ces lignes, atteignant presque 4 milliards de dollars.

Ainsi, Kiln, entreprise de premier plan dans l'écosystème du staking avec 4 % de tous les Ethers stakés sur sa solution, propose le restaking sur ses différentes intégrations, à savoir Safe Wallet et l'application décentralisée Kiln.

Notez qu'il est possible de restaker vos ETH grâce à EigenLayer sur une courte fenêtre s'étalant du 5 au 9 février. Cette dernière se place comme une opportunité de gagner des points pour être récompensé via un futur airdrop réservé aux détenteurs de EigenLayer Restaking Points.

Comment faire du restaking avec Kiln ?

Que ce soit via Safe Wallet ou la dApp de Kiln, la méthode pour faire du restaking pour vos LST sera toujours la même, et se réalise en un clic :

Se connecter à l’application Kiln via Safe Wallet ou la dApp Kiln ; Dans l’onglet « Restake », sélectionnez le LST de votre choix ainsi que le montant que vous souhaitez restaker ; Acceptez les termes et conditions, et cliquez sur « Restake », puis confirmez la transaction.

Après avoir déposé vos LST en restaking via Kiln, sachez que vous aurez la possibilité de consulter vos points pour l'airdrop de EigenLayer depuis l’interface « Rewards ».

Aperçu de l'interface de restaking depuis l'application décentralisée de Kiln

L'utilisation de Kiln permet d'unifier toutes vos positions de staking et restaking dans une seule et même interface, ce qui enlève la nécessité de courir entre chaque application. Ainsi, en un clic, il est possible de surveiller les différents montants stakés à travers Kiln et les récompenses qui y sont liées. Notez par ailleurs que Kiln ne prend pas de frais sur les opérations de restaking de LST.

👉 Retrouvez notre fiche dédiée pour tout comprendre au restaking sur Ethereum

Enfin, sachez que Kiln prend en charge tous les LST acceptés par EigenLayer, notamment : stETH, rETH, cbETH, wBETH, swETH, ankrETH ou encore mETH, entre autres.

Concernant sa roadmap, Kiln lancera une solution de restaking natif d’ETH pour les solo-stakers (par lot de 32) dans le courant du mois de février. Cette solution sera ensuite étendue à tous au mois de mars prochain, permettant de bénéficier du restaking natif à partir de n'importe quel montant.

L'application décentralisée de Kiln se place comme la solution la plus simple pour staker vos Ethers (par lot de 32 ETH), mais aussi la moins chère du marché, proposant 8 % de frais. De surcroît, cette dernière est sans permission et non custodial.

Kiln est une entreprise leader dans les solutions de staking, notamment auprès des institutionnels tels que Ledger, Crypto.com ou encore Trust Wallet, et ce sont plus de 4 milliards de dollars qui sont stakés à travers ses différentes solutions. À l'heure de l'écriture de ces lignes, 4 % de tous les ETH stakés sur la blockchain Ethereum sont placés sur Kiln, avec plus de 39 500 validateurs sans aucun incident de slashing à signaler.

À savoir Bien que le restaking puisse augmenter vos rendements, cela vous expose à des risques supplémentaires, puisque cela ajoute un point de vulnérabilité additionnel à vos cryptomonnaies. Avant de participer au restaking, il est recommandé de bien comprendre son fonctionnement et les risques qui y sont associés.

Source : communiqué de presse

