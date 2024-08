Non, Kamala Harris n'a pas prévu de nommer Gary Gensler en tant que Secrétaire du Trésor

Une rumeur circule ces derniers jours sur les réseaux : Kamala Harris aurait prévu de nommer Gary Gensler, l’actuel président de la Securities and Exchange Commission (SEC), en tant que Secrétaire du Trésor. Mais peu de faits viennent étayer cette hypothèse. Décryptage.

Kamala Harris et Gary Gensler, l’improbable duo qui agite X

Kamala Harris n’a pas fait mention des cryptomonnaies et de la blockchain dans son programme de campagne. Bien que les équipes de la candidate démocrate aient rencontré certains acteurs du secteur, elle ne semble pas vouloir s’opposer à Donald Trump sur ce terrain, préférant d’autres sujets. Cette hésitation a peut-être nourri une rumeur qui circule cette semaine, et qui affirme que Kamala Harris aurait prévu de nommer Gary Gensler en tant que Secrétaire du Trésor si elle était élue.

Mais la rumeur est basée sur un rapport peu légitime. La source, le « Washington Reporter », n’est en effet pas un réel média, mais un site tenu par un candidat républicain au Congrès. Selon le journaliste David Morris, il ne s’agit donc de rien de plus qu’une campagne de dénigrement visant à susciter l’agitation chez les votants :

So after some looking, the "Washington Reporter" is not a real news organization, it's run by GOP operatives. The author of the piece is currently "running for Congress" (ahem)https://t.co/t8uMP4sNeh This isn't a news story, it's a political smear.https://t.co/zVUSmrwDBy — David Z. Morris (@davidzmorris) August 19, 2024

L’avenir de Gary Gensler en question

Il faut rappeler que Donald Trump, qui s’est fait le chantre des cryptomonnaies, a appelé à « virer » Gary Gensler, et il n’est pas le seul. Tyler Winklevoss, le cofondateur de Gemini et soutien du candidat républicain, a ainsi appelé la candidate démocrate à se positionner clairement en ce qui concerne Gary Gensler et la Securities and Exchange Commission (SEC).

Il n’est pas obligatoire pour un directeur de la SEC de partir lorsqu’une élection présidentielle a lieu. Mais historiquement, les dirigeants du gendarme financier ont quitté leurs fonctions lorsqu’une nouvelle administration a pris les rênes du pays. L’on rappelle par ailleurs que Gary Gensler est affilié au camp démocrate, même si sa fonction le place au-dessus d’une logique bipartisane.

👉 Dans l’actualité également – Le ministère de l’Intérieur allemand prédit Bitcoin à 100 000 dollars en 2024 et recommande l’utilisation d’un hardware wallet

La rumeur semble donc pour l’instant infondée, ce qui ne veut pas dire que Kamala Harris n’a pas de plan pour Gary Gensler. L’actuel président de la SEC a cependant été très critiqué ces derniers mois, il est donc possible que la candidate démocrate ne souhaite pas s’associer de près à une personne qui suscite de vives critiques dans le milieu de la Fintech et de la blockchain.

Source : Washington Reporter

Image : Third Way Think Tank via Flickr (CC BY-NC-ND)

