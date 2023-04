ChatGPT : JPMorgan crée un modèle d'IA pour trader les discours de la FED

Le géant de la banque d'investissement JPMorgan aurait dévoilé un outil d'intelligence artificielle (IA) basé sur ChatGPT et permettant d'analyser les déclarations et discours de la Réserve fédérale américaine (FED) afin de détecter d'éventuels signaux de trading.

JPMorgan utilise ChatGPT pour créer un modèle d'IA

Si vous suivez régulièrement les discours de la Réserve fédérale américaine (FED), il ne vous aura pas échappé qu'ils induisent une forte volatilité sur les marchés à risque (plus particulièrement actions et cryptomonnaies). Fort de ce constat, JPMorgan Chase aurait conçu un modèle d'intelligence artificielle (IA) permettant d'analyser ces prises de paroles et de détecter des signaux de trading.

Cette information a été révélée par nos confrères de Bloomberg. Selon leurs sources, la banque d'investissement de Wall Street a exploité ChatGPT pour analyser 25 années de discours, estimer le ton et la tendance et évaluer l'impact sur les actifs risqués. Ainsi, les économistes ont pu construire un modèle de corrélation exploitable par les traders.

Pour faire très simple, ce modèle donnera une note sur une échelle allant de « Hawkish » (belliciste) à « Dovish » (pacifiste). C'est ce que JPMorgan a baptisé le « Hawk-Dove Score ». Notez que Hawkish est un terme de politique monétaire faisant référence à une augmentation des taux d'intérêt, tandis que Dovish favorise une politique monétaire laxiste et expansionniste.

« Les candidatures préliminaires sont encourageantes », a déclaré Joseph Lupton, économiste chez JPMorgan. Pour l'heure, le modèle a été partagé avec la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne et sera ouvert à 30 autres banques centrales mondiales. Il semblerait que seul le marché actions soit concerné, et que Bitcoin (BTC) et les autres cryptomonnaies ne figurent pas dans le modèle.

JPMorgan ouverte à l'innovation ?

La banque d'investissement JPMorgan n'a jamais reculé devant l'innovation. Au contraire, les nouvelles technologies ont toujours été implémentées dans leurs activités et l'Intelligence Artificielle n'y échappe. D'ailleurs, le PDG Jamie Dimon a qualifié celle-ci de « révolutionnaire » à plusieurs reprises par le passé.

De surcroît, dans une lettre annuelle adressée aux actionnaires au début du mois, Jamie Dimon a révélé que la banque travaillait sur plus de 300 cas d'utilisation de l'IA pour l'amélioration de ses produits.

Néanmoins, bien que JPMorgan soit enclin à intégrer l'Intelligence Artificielle dans ses activités pour son propre profit, elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de laisser ses employés en bénéficier pour leurs propres usages personnels.

En février, l'entreprise a interdit à son personnel d'utiliser le ChatGPT, selon certaines informations. Néanmoins, aucun incident particulier n'a motivé la décision d'empêcher les employés d'accéder au robot conversationnel d'OpenAI.

