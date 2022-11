Un futur portefeuille de cryptomonnaies pour JPMorgan ?

Le spécialiste des marques déposées Mike Kondoudis a rapporté la nouvelle sur Twitter. JPMorgan a déposé une marque pour le « J. P. Morgan Wallet », qui serait un portefeuille numérique :

J.P. MORGAN WALLET is now a registered trademark for:

▶️ Virtual currency transfer + exchange

▶️ Crypto payment processing

▶️ Virtual checking accounts

▶️ Financial services

The USPTO granted the #JPMORGAN application on Nov 15#NFTs #Metaverse #Crypto #Web3 #NFT #Finance pic.twitter.com/Qg2wSeqtFf

— Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) November 21, 2022