Bitcoin (BTC) à 13 000 dollars ? JPMorgan prévoit une nouvelle chute sur fond d’affaire FTX

« Une cascade d’appels de marge. » C’est le terme utilisé par JPMorgan pour qualifier la situation de cette semaine, alors que le cours du Bitcoin (BTC) a plongé. La chute du géant FTX, inédite et imprévue, a considérablement secoué les marchés de cryptomonnaies, et la confiance des investisseurs.

D’où une prédiction de l’institution financière : il faudra probablement s’attendre à de nouvelles chutes. Selon Nikolaos Panigirtzoglou, analyste chez JPMorgan, les liens entre différents acteurs majeurs empirent la situation :

Traduction : Binance a été à même de venir à la rescousse – temporairement – mais le nombre d’entreprises qui peuvent jouer les sauveurs diminue nécessairement, à mesure que les marchés plongent.

Autre facteur à prendre en compte : le coût de production d’un Bitcoin, qui est lié au prix de l’électricité ainsi qu’aux machines. Selon JPMorgan, ce coût est un bon indicateur de jusqu’où le cours du BTC peut chuter. À ce stade, il évolue autour de 15 000 dollars, soit justement le niveau qu’a touché Bitcoin au cours de la nuit. Mais cela pourrait de nouveau descendre :

Verra-t-on alors le BTC chuter à ce niveau ? C’est possible, et selon un analyste de Funstrat, le Bitcoin pourrait même chuter sous les 10 000 dollars. Carl Quintanilla expliquait ainsi il y a quelques heures que ce seuil capital n’est plus si solide que cela :

“.. #Bitcoin breakdown likely leads to 13k before any support .. Breaks of this given the abnormally high volatility seen during these declines can't be ruled out and $9.96k-$10k would also have importance ..” - @MarkNewtonCMT pic.twitter.com/eC71EPFCE4

— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) November 10, 2022