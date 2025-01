Le Bitcoin (BTC) restera-t-il la cryptomonnaie la plus capitalisée du marché en 2025, loin devant l'Ether (ETH) ? Pour les analystes de JP Morgan, la réponse semble évidente : la dominance du Bitcoin sur les autres cryptomonnaies perdurera cette année pour de multiples raisons.

Face aux altcoins, le Bitcoin fera toujours le poids en 2025 selon JP Morgan

Dans un rapport publié mercredi, les analystes de la holding financière JP Morgan ont affirmé que le Bitcoin (BTC) continuerait d'assouvir sa dominance sur les autres cryptomonnaies au moins jusqu'à la fin de l'année civile.

À l’heure actuelle, selon le cours actuel du BTC, la capitalisation de la cryptomonnaie est supérieure à 2 000 milliards de dollars. Cela correspond à 55 % de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies. À titre de comparaison, l'Ether (ETH), 2e du classement, représente « seulement » 412,5 milliards de dollars.

« Nous nous attendons à la domination du Bitcoin sur Ether, et sur les altcoins en général, sur l'ensemble de l'année 2025, et ce pour plusieurs raisons, » précise le document. En tout, 8 facteurs permettraient d'expliquer pourquoi Bitcoin continuera de dominer autant le marché des cryptomonnaies.

Dans un 1er temps, JP Morgan évoque les récentes comparaisons faites entre le Bitcoin et l'or. La cryptomonnaie est de plus en plus considérée comme le pendant numérique du précieux métal, en témoigne les flux nets entrants enregistrés par les ETF Bitcoin spot un an après leur lancement, en parallèle à ceux des ETF Ethereum spot, plus modestes.

Ensuite, l'institution bancaire a fait référence à l'augmentation du nombre d'entreprises et de gouvernements envisageant de se constituer une réserve stratégique en BTC. Inévitablement, une adoption de la cryptomonnaie dans la réserve des États-Unis aurait un impact non négligeable sur son prix selon les analystes.

L'exemple de MicroStrategy a été mentionné par JP Morgan. L'entreprise dirigée par Michael Saylor est l'une des 1res à s'être créé une réserve du genre. Elle vise à acquérir pour 42 milliards de dollars de BTC, et n'a rempli que la moitié de cet objectif pour l'heure.

Plus de réserves, contexte politique favorable, développement de layers 2 : les raisons de la dominance de BTC sont multiples

JP Morgan a également fait référence à la multiplication de Layer 2 basés sur Bitcoin lui permettant de prendre en charge les smart contracts notamment. De cette manière, le réseau devrait se placer à hauteur de ses principaux concurrents comme Solana ou Ethereum.

En parallèle, les développeurs d'applications institutionnelles basées sur la blockchain à l'instar du trading d'obligations numériques, se tournent de plus en plus vers des réseaux privés. Selon les analystes, cela nuirait à l'attractivité de blockchains utilisées par certains acteurs institutionnels à l'instar d'Ethereum, ce qui, par effet boule de neige, un impact sur le cours de l'ETH.

Aussi, JP Morgan a mis en avant l'émergence de projets privilégiant le développement d'infrastructures ou d'applications basées sur la blockchain, plutôt que sur l'émission propre de tokens, ce qui marque un changement de paradigme par rapport aux années précédentes. L'exemple du Layer 2 Base de Coinbase vient appuyer les propos des analystes.

Enfin, l'institution financière a fait part de la possible évolution du cadre réglementaire des cryptomonnaies aux États-Unis durant l'année 2025. Avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, une loi pourrait venir encadrer le marché, favorisant l'adoption des cryptomonnaies et l'innovation dans ce secteur sur le sol américain. Le Bitcoin serait alors le 1er à en profiter.

Source : Business Insider

