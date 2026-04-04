Investir et trader le gaz naturel : les meilleures actions du secteur en 2026

Le gaz naturel s’est imposé comme un pilier incontournable de l’échiquier énergétique mondial. Que vous souhaitiez profiter de la volatilité à court terme via le trading ou bâtir un portefeuille à long terme, le secteur offre des opportunités variées. Des actions les plus solides aux ETF thématiques pour limiter le risque, découvrez comment trader le gaz et dans quelles valeurs investir en 2026.

Avant de se lancer dans le trading du gaz, il est essentiel de comprendre l'actif qui est réellement concerné. Sur les marchés financiers, le gaz naturel est principalement représenté par l'indice NATGAS, qui suit les cours du Henry Hub.

Situé aux États-Unis, le Henry Hub est le point de livraison physique où convergent les principaux gazoducs du pays. C'est aujourd'hui la référence mondiale absolue pour suivre le prix du gaz, au même titre que le Brent pour le pétrole.

En raison de son importante liquidité et de sa sensibilité extrême à la météo ou aux tensions géopolitiques, le NATGAS est l'actif privilégié pour le trading du gaz.

Si vous souhaitez vous lancer dans le trading du gaz via l'indice NATGAS, deux options principales sont disponibles 👇

Les courtiers régulés (eToro, XTB, DEGIRO, etc.) : C'est la solution la plus simple pour les particuliers. En utilisant les CFD (Contrats pour la Différence), vous pouvez parier sur l'évolution du prix du gaz, à la hausse (long) comme à la baisse.

C'est l'option la plus simple à prendre en main et la plus adaptée aux débutants. Il est toutefois recommandé de ne pas utiliser d'effet de levier si vous n'avez pas d'expérience dans le trading.

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Le trading décentralisé (DEX) : Pour les utilisateurs de l'écosystème crypto, le NATGAS est désormais disponible sur des protocoles comme Hyperliquid. Cela permet de trader le cours du gaz directement on-chain avec vos collatéraux en stablecoins. Cette option nécessite d'avoir un peu de connaissances dans la crypto afin de manipuler un wallet, mais les frais sont plus faibles que sur les plateformes régulées.

Si le trading ne vous intéresse pas et que vous préférez plutôt investir à moyen / long terme dans le secteur du gaz, il existe plusieurs possibilités d'investissement selon votre profil.

Vous pouvez investir dans les entreprises qui extraient la ressource, dans celles qui gèrent son transport et sa liquéfaction (GNL), dans les majors qui dominent le marché mondial ou encore via des ETF thématiques qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur.

Les producteurs sont les entreprises situées à la source de la filière. Investir dans ces acteurs, c'est parier sur l'augmentation de l'extraction et sur la capacité à répondre à la demande croissante. C'est l'option la plus sensible aux variations directes du cours du gaz (NATGAS), offrant un fort potentiel de hausse, mais une volatilité plus élevée.

Les spécialistes du transport et du gaz naturel liquéfié (GNL) sont les entreprises qui gèrent les infrastructures de gazoducs et, surtout, les terminaux de liquéfaction et les navires méthaniers. Avec la mondialisation du marché du gaz, ces acteurs sont devenus indispensables pour acheminer la ressource entre les continents. Leurs revenus sont souvent basés sur des volumes et des contrats de long terme, ce qui apporte une certaine stabilité.

Les « majors » sont les entreprises du secteur qui contrôlent toute la chaîne, de l'exploration à la production d'électricité. Ce sont les entreprises les plus stables et les plus défensives du secteur, offrant généralement des dividendes réguliers. En raison de leur taille, elles sont capables d'absorber les chocs de prix et de réinvestir massivement dans les nouvelles technologies gazières.

Les ETF thématiques sur le gaz permettent de s'exposer à l'ensemble de la chaîne de valeur en un seul investissement, sans avoir à choisir des actions individuelles. C'est l'option idéale pour les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée tout en limitant le risque lié à une seule entreprise.

Découvrez les entreprises et les ETF dans lesquels il est possible d'investir pour s'exposer au secteur du gaz 👇

Les meilleures actions et ETF liés au gaz en 2026

Envie d'en savoir plus ? Voici le détail de chaque action et ETF liés au gaz 👇

TotalEnergies (TTE)

Le géant français TotalEnergies s'est imposé comme l'un des leaders mondiaux du GNL. Grâce à des participations stratégiques massives au Qatar et aux États-Unis, TotalEnergies dispose d'une flexibilité unique pour acheminer du gaz vers les marchés les plus demandeurs, notamment l'Europe et l'Asie.

C'est l'action de référence pour les investisseurs qui recherchent un équilibre entre rendement (dividendes) et une stratégie de transition énergétique intégrée.

De plus, contrairement à ses concurrents, TotalEnergies est éligible au PEA (Plan d'Épargne en Actions). Cela permet aux résidents fiscaux français de percevoir leurs dividendes et de réaliser des plus-values dans un cadre fiscal très avantageux après 5 ans de détention.

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Shell (SHEL)

La major britannique est l'un des plus grands producteurs et distributeurs de gaz au monde. Sa force réside dans son immense parc d'infrastructures de liquéfaction et sa flotte de navires méthaniers, ce qui lui permet de capter la valeur sur toute la chaîne logistique mondiale.

Investir dans Shell, c'est s'exposer à une entreprise capable d'acheminer d'énormes volumes de gaz entre les continents pour répondre à la demande globale.

L'entreprise est reconnue pour sa gestion rigoureuse du capital, privilégiant souvent des programmes de rachats d'actions massifs et le versement de dividendes réguliers à ses actionnaires.

ExxonMobil (XOM)

Plus grande compagnie pétrolière et gazière américaine, ExxonMobil domine le secteur grâce à ses actifs massifs dans le bassin permien aux États-Unis. L'entreprise bénéficie de coûts d'extraction parmi les plus bas au monde et d'une force de frappe financière colossale.

Investir dans ExxonMobil, c'est parier sur la puissance énergétique des États-Unis et sur une gestion rigoureuse du capital axée sur la rentabilité pour l'actionnaire.

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Chevron (CVX)

À l'instar de son concurrent direct ExxonMobil, Chevron est un pilier de l'énergie américaine avec une présence très forte dans le gaz de schiste. L'entreprise se distingue par une gestion financière prudente et un bilan particulièrement solide.

Chevron investit massivement dans les technologies de capture du carbone et l'optimisation de ses sites gaziers, ce qui en fait un acteur clé pour l'approvisionnement énergétique mondial à long terme.

Les ETF du secteur du gaz

Xtrackers MSCI World Energy (code ISIN : IE00BM67HM91)

Pour ceux qui visent spécifiquement les exploitants historiques et les infrastructures de production, cet ETF est une référence. Avec 2 milliards d'actifs sous gestion, il regroupe les géants mondiaux qui possèdent et gèrent les gisements les plus importants au monde.

Très diversifié, il offre une exposition massive aux « majors » comme ExxonMobil, Chevron, Shell et TotalEnergies. C'est l'option idéale pour miser sur la solidité opérationnelle des entreprises qui dominent le marché énergétique mondial.

iShares Oil & Gas Exploration & Production (code ISIN : IE00B6R51Z18)

Cet ETF de BlackRock permet de s'exposer aux plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz. Avec plus de 500 millions de dollars d'actifs sous gestion, il permet de se positionner sur l'amont de la filière (le forage et l'extraction). C'est une option intéressante pour ne pas uniquement dépendre du marché du gaz et bénéficier de la rentabilité des entreprises situées à la source de la filière avec une diversification géographique optimale.

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

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Quels sont les risques associés au secteur du gaz ?

Avant d'investir dans le gaz ou de commencer à le trader, il est crucial de comprendre les risques spécifiques du secteur, qui se distinguent nettement de ceux des autres matières premières.

La volatilité extrême

Le gaz naturel est l'un des actifs les plus volatils au monde sur les marchés traditionnels. Une simple révision des prévisions météo pour le week-end peut entraîner des variations de 10 % à 20 % à l'ouverture du marché le lundi. Pour un trader utilisant un effet de levier, ces mouvements brutaux peuvent liquider une position en quelques secondes.

L'aléa météorologique

Contrairement au pétrole, dont la demande est portée par le transport toute l'année, la consommation de gaz est ultra-dépendante des températures. Par exemple, en cas d'Hiver particulièrement doux, les stocks restent pleins et la demande chute, ce qui peut entraîner une dégringolade des cours.

La transition énergétique à long terme

À un horizon de 20 ou 30 ans, la part du gaz naturel dans le mix énergétique mondial pourrait diminuer au profit de l'hydrogène vert ou de l'électrification totale. Un investisseur doit donc rester attentif à la capacité des majors comme TotalEnergies ou Shell à réinvestir leurs profits gaziers dans d'autres sources d'énergie.

Le risque géopolitique et réglementaire

Le gaz naturel n'est plus seulement une ressource énergétique, c'est un levier politique majeur. Contrairement à d'autres matières premières, son transport dépend d'infrastructures physiques (gazoducs) ou de routes maritimes ultra-sécurisées, ce qui le rend extrêmement vulnérable aux tensions internationales.

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