Les holders d'Ether (ETH) sont de plus en plus nombreux contrairement aux holders de Bitcoin (BTC)

Au sein de l'écosystème crypto, il existe plusieurs profils d'investisseurs. Si certains préfèrent trader régulièrement, échangeant leurs cryptomonnaies à de nombreuses reprises en fonction de l'évolution de leurs cours respectifs, d'autres préfèrent constituer une réserve de cryptomonnaies qu'ils conserveront sur le long terme. Ces personnes sont adeptes du holding et sont appelées holders.

Tout au long de l'année, le nombre d'holders d'Ether (ETH) a augmenté tandis que celui des holders de Bitcoin (BTC) a baissé. C'est ce qu'explique IntoTheBlock dans une publication sur X, mettant en lumière cette tendance.

This chart shows the percentage of long-term Bitcoin and Ether holders over the past year.

While the share of long-term Bitcoin decreased, the percentage of long-term ETH holders climbed, surpassing that of Bitcoin early in the year. pic.twitter.com/F7ghaSq66T

