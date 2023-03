Hermès repart à l'assaut contre les NFTs qui utilisent l'image de ses sacs Birkin

Non, c’est non. Bien que la marque Hermès ait connu une victoire judiciaire à l’encontre de la collection de tokens non fongibles (NFTs) MetaBirkins, elle compte aller plus loin. Elle estime ainsi que le créateur de la collection continue de s’enrichir aux dépens de sa marque de luxe.