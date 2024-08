Grayscale lance officiellement le Bitcoin Mini Trust aux États-Unis, le moins cher des ETF Bitcoin spot

Après avoir reçu l'aval des régulateurs le 31 juillet, le nouvel ETF Bitcoin spot de Grayscale, le Bitcoin Mini Trust, a été lancé sur les bourses américaines sous le ticker « BTC ». Il s'agit là du second ETF Bitcoin spot lancé aux États-Unis par Grayscale, 7 mois après le Grayscale Bitcoin Trust qui avait été approuvé par la Securites Exchange Commission (SEC) aux côtés de ses concurrents.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un ETF Bitcoin (BTC) ?

Depuis le mois de mars, Grayscale espérait que son nouveau produit d'investissement puisse être validé par la SEC. Celui-ci a été conçu alors que les investisseurs reprochaient à la société les frais importants appliqués sur son GBTC, qui montent à 1,5 %. Cherchant à prendre en compte ces retours, Grayscale a travaillé sur un second ETF, cette fois avec des frais réduits, mais toujours lié au GBTC.

Cet ETF Bitcoin spot a donc la particularité de proposer un mécanisme d'amorçage original, issu du stock qui adosse le GBTC. Ainsi, le Grayscale Bitcoin Minitrust est alimenté par 10 % des actifs du GBTC, marquant le lien étroit entre les 2 ETF, et faisant du Bitcoin Mini Trust, le « spin-off » du GBTC.

Pour la première fois aux États-Unis, les investisseurs pourront investir dans un « mini » ETF Bitcoin spot. Ceux qui voudront investir dans l'ETF BTC profiteront de frais avantageux : au lieu de frais s'élevant à 1,5 % comme pour le GBTC, les frais du Bitcoin Mini Trust ne seront que de 0,15 %, soit les plus faibles de ce segment de marché.

Grayscale is excited to announce the launch of Grayscale Bitcoin Mini Trust, ticker: $BTC. BTC comes to market as a spin-off of our flagship fund $GBTC, and at the ultra-low cost of 0.15%. pic.twitter.com/nOrdAPCKTj

— Grayscale (@Grayscale) July 31, 2024