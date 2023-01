Godfather : le virus qui ciblerait 400 applications bancaires et de cryptomonnaies

Le gendarme financier allemand, connu sous le nom de l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a alerté sur le virus Godfather, un malware qui s’attaque aux applications bancaires et de cryptomonnaies. Le nombre d’applications visées serait de 400.

Cependant, relativement peu d’informations sont disponibles au sujet de la manière dont Godfather infecte des appareils, et des plateformes précises qu’il cible. Une fois l’appareil infecté, le virus générerait de fausses versions des pages de connexion de véritables applications. Lorsqu’un utilisateur tentera de s’y connecter, les informations seront transmises à des pirates de manière à voler les fonds présents sur les vrais comptes.

Des notifications peuvent aussi être envoyées sur l’appareil de la victime dans le but de l’inviter à saisir son code de double authentification, afin de récupérer ce dernier également.

En décembre dernier, la société de cybersécurité Group-IB avait déjà alerté sur le sujet, estimant que le virus Godfather opérerait depuis juin 2021, et serait une version améliorée du cheval de Troie Anubis, qui présentait un fonctionnement similaire :

Group-IB’s #ThreatIntelligence detected more than 400 international financial companies targeted by the #Godfather #Android banking #Trojan between June 2021 and October 2022. Godfather’s predecessor is another #banking Trojan named #Anubis:https://t.co/Kf2IGvrLnk pic.twitter.com/JERnAuNfAC

— Group-IB Global (@GroupIB_GIB) December 21, 2022