Gnosis Safe se renomme « Safe » et lève 100 millions de dollars en parallèle

Suite à un vote de sa communauté, Gnosis Safe sera désormais baptisé « Safe » afin de se séparer de Gnosis et devenir une entité à part entière à travers son organisation autonome décentralisée (DAO). En parallèle, Safe annonce avoir clôturé une levée de fonds à 100 millions de dollars pour pouvoir développer pleinement son système de wallets reposant sur les smart contracts.

Gnosis Safe s'appellera désormais « Safe »

Suite à un vote de sa communauté, Gnosis Safe portera désormais simplement le nom de « Safe ».

La proposition, soumise le 8 avril 2022 par Lukas Schor, le co-fondateur de Safe, a été acceptée le 15 avril avec plus de 99,58 % de votes positifs. Safe devient ainsi une entité à part entière et se sépare de l'infrastructure Gnosis afin de se concentrer totalement sur son projet de wallet multisignature grâce à SafeDAO.

La proposition faisait également état d'un token de gouvernance pour l'écosystème, toutefois non abordé dans le communiqué d'aujourd'hui.

Safe est un portefeuille multisig compatible avec le Web 3.0 reposant sur un système de smart contracts afin d'accroître la sécurité de ses utilisateurs. Il permet aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises (Spotify notamment) de sécuriser leurs fonds de manière optimale et non custodiale.

Cette solution, qui requiert qu'un certain nombre d'utilisateurs acceptent une transaction pour qu'elle soit déclenchée, a été largement adoptée par les DAOs, les institutionnels, mais également par les particuliers. À ce jour, Safe sécurise plus de 40 milliards de dollars de cryptomonnaies et enregistre plus de 650 000 transactions.

Pour Lucas Schor, la sécurité des wallets par les smart contracts est inhérente au futur du Web 3.0 :

« Pour une adoption généralisée de Web3, nous devons surmonter les risques et les limites des comptes à clé privée. [...] La transition vers les comptes de smart contracts sera un effort conjoint de l'ensemble de la communauté Web3. »

Safe lève 100 millions de dollars pour sécuriser le Web3

Safe Ecosystem Foundation, l'organisation à but non lucratif chargée du développement de Safe, a levé 100 millions de dollars grâce à plus d'une soixantaine de contributeurs.

Le tour de table a été dirigé par 1kx, et a vu de nombreux fonds d'investissement participer tels que Tiger Global, A&T Capital, Blockchain Capital, Digital Currency Group, Greenfield One, ParaFi ou encore Lightspeed.

Plus d'une vingtaine de personnalités de l'industrie crypto ont également participé individuellement, à l'instar de @Punk6529, Anton Bukov (1inch), Corbin Page (Paymagic) et Onur Akpolat (Cosmos).

Selon le communiqué de Safe, les fonds seront utilisés pour lui permettre de développer un écosystème d'applications et d'outils basés sur son protocole de smart contracts.

Pour Christoph Simmchen, co-fondateur de Safe, ce réseau de confiance permettra pleinement à cet écosystème de se développer pleinement sur un large panel de secteurs :

« Nous sommes heureux d'impliquer un groupe diversifié de leaders de l'industrie pour accélérer l'adoption des comptes de smart contracts. En s'appuyant sur la vaste expertise et le réseau de nos partenaires, Safe est particulièrement bien placé pour couvrir divers écosystèmes verticaux tels que les DAOs, la DeFI, les NFTs, le Play-to-Earn et les offres institutionnelles. »

Selon Lucas Schor, une levée de fonds aussi importante permettra à Safe de passer le bear market sans avoir à solliciter de nouveau d'autres investisseurs. La valorisation actuelle de Gnosis Safe n'a pas été révélée, mais elle s'élevait à 1,25 milliard de dollars au mois de février dernier.

Sources : Safe, Dune

