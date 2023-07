« Gardez vos pièces » – Une loi américaine protège le droit aux portefeuilles auto-hébergés

Pour comprendre pourquoi c’est important, il faut d’abord aller voir du côté de l’Europe. Pour rappel, l’Union européenne avait envisagé la surveillance totale des portefeuilles auto-hébergés, c’est-à-dire les wallets qui ne dépendent pas d’une entité centralisée externe pour fonctionner, à l’instar des Ledger ou MetaMask par exemple.

La loi MiCA, ainsi que la Travel Rule, ont finalement tranché sur l’utilisation de ces wallets. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT), les transferts entre les portefeuilles auto-hébergés et des entités centralisées seront systématiquement surveillés :

Les portefeuilles auto-hébergés sont par nature moins contrôlables que ceux qui reposent sur une entité centralisée, qui a la mainmise sur les adresses. C’est pourquoi ils sont particulièrement visés par les régulateurs.

Aux États-Unis, une loi vient cependant d’aller à contresens de ces dernières tendances. Elle a été proposée par le membre du Congrès Warren Davidson, qui a déjà fait des cryptomonnaies un enjeu de campagne. Ce dernier a fait passer une loi protégeant le droit des Américains à utiliser des portefeuilles auto-hébergés. Baptisée « Gardez vos pièces », elle vise à garantir un degré d’anonymat pour les utilisateurs :

Last night, the ⁦@FinancialCmte⁩ passed my bill to protect self-custody. Those attacking self-custody oppose individual freedom. They want someone they control to control your assets.

Defend Freedom.#KeepYourCoins https://t.co/MMUtosy6Qm

— Warren Davidson 🇺🇸 (@WarrenDavidson) July 28, 2023