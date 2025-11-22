Gagnez jusqu'à 25 $ en Bitcoin avec le nouveau programme de parrainage de Binance France

Binance lance une nouvelle campagne de parrainage réservée aux utilisateurs de Binance France. Jusqu'au 13 décembre 2025, vous pouvez gagner jusqu'à 25 $ en Bitcoin en invitant vos proches à rejoindre la plateforme. Découvrez comment en profiter.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Binance France (en savoir plus)

Comment recevoir votre bonus de 25 $ en Bitcoin avec Binance ?

Pour participer à cette offre promotionnelle, il suffit d'avoir un compte Binance vérifié, de résider en France métropolitaine, en Corse ou dans les DROM-TOM , de se rendre sur la page dédiée à l'offre et de cliquer sur « S'inscrire », sans quoi vos parrainages ne seront pas pris en compte dans le cadre de cette promotion.

Après cette inscription, vous pouvez retrouver votre lien de parrainage Binance dans la section consacrée au Programme de parrainage standard. Vous pourrez ensuite partager ce lien avec vos proches afin qu'ils s'inscrivent sur la plateforme.

Pour qu'un parrainage soit considéré comme valide, le filleul doit créer un compte Binance pendant la période de la campagne, vérifier son identité (KYC) et acheter au moins 50 $ de cryptomonnaies avant la fin de l'opération. Cet achat peut être réalisé via le trading Spot, la fonction Achat Crypto ou l'outil Convert.

Dès que ces conditions sont remplies, le parrain reçoit 5 $ en Bitcoin pour chaque filleul éligible, dans la limite de 5 parrainages validés, soit un maximum de 25 $ en BTC par utilisateur. Les récompenses sont versées sur le compte Binance du parrain dans un délai estimé de 30 jours après la fin de la campagne.

Cette offre profite également au filleul. Chaque nouvel utilisateur de Binance qui remplit l'ensemble des étapes prévues reçoit lui aussi 5 $ en Bitcoin. Cette récompense est limitée à une seule par filleul et est créditée, là encore, dans un délai estimé de 30 jours après la fin de la période promotionnelle.

Avec cette campagne, Binance France propose de faire découvrir la plateforme à son entourage, tout en offrant un premier montant en Bitcoin aux nouveaux inscrits qui franchissent le pas et réalisent un achat de cryptomonnaies.

L'offre de Binance se déroule jusqu'au 13 décembre 2025 à 23h59, heure française. Elle est limitée à un pool global de 18 000 $ en Bitcoin et réservée aux 1 200 premiers utilisateurs dont les parrainages seront validés.

Concrètement, même si un utilisateur remplit toutes les étapes, il ne pourra recevoir sa récompense que si le quota n'est pas encore atteint au moment de la validation de son parrainage. L'opération fonctionne donc sur le principe du premier arrivé, premier servi.

L'utilisation des actifs numériques comporte des risques. Veuillez noter que (i) les actifs numériques sont des actifs volatils et peuvent être inappropriés pour vous et votre profil, de sorte que vous ne devez investir que dans des produits qui vous sont familiers et dont vous comprenez les risques (ii) les actifs numériques peuvent inclure un risque de perte en capital et un risque de perte de valeur de votre capital et (iii) les rendements passés ne sont pas un indicateur fiable des rendements futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, consultez les conditions d'utilisation et l'avertissement sur les risques.

