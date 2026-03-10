Gagnez jusqu'à 1 400 USDC avec le nouveau challenge de parrainage de Binance

Jusqu'au 31 mars 2026, la plateforme Binance lance l'opération « Le printemps, c'est mieux ensemble ». Pour l'occasion, Binance offre des bonus en USDC aux parrains et à leurs filleuls qui réalisent quelques missions. Découvrez comment débloquer vos boîtes mystères et viser le sommet du classement pour tenter de remporter 1 000 USDC supplémentaires.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Binance France (en savoir plus)

40 USDC à partager : comment débloquer vos récompenses ?

Le mécanisme de cette campagne de Binance est simple et repose sur l'équité : chaque parrainage réussi génère un bonus total de 40 USDC, réparti équitablement entre vous et votre ami.

Pour vous (le parrain) : 20 USDC offerts pour chaque ami parrainé qui valide ses missions ;

: 20 USDC offerts pour chaque ami parrainé qui valide ses missions ; Pour votre ami (le filleul) : 20 USDC offerts pour son inscription et l'activation de son compte.

En plus d'être disponible jusqu'au 31 mars 2026, cette offre est également limitée à un pool total de 125 000 USDC distribué selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». De plus, pour être éligible aux récompenses, il est impératif de cliquer sur le bouton [Rejoindre la campagne] sur la page de l'activité.

La marche à suivre pour un parrainage réussi

Pour que les deux parties reçoivent leur bon de 20 USDC, le nouvel utilisateur doit remplir les conditions suivantes pendant la période de promotion :

S'inscrire via un lien de parrainage dédié à la campagne (👈 vous pouvez utiliser notre lien si vous n'avez pas de parrain) ;

Compléter la vérification d'identité (KYC) ;

Effectuer un dépôt cumulé d'au moins 50 € (par virement bancaire ou achat direct par carte) ;

Réaliser un volume de trading d'au moins 50 € sur le marché Spot ou via l'outil Convert.

Une fois ces étapes validées, une boîte mystère est débloquée. Ne tardez pas à l'ouvrir : les boîtes non ouvertes expireront à la fin de la promotion.

S'inscrire sur Binance et recevoir son bonus de 20 USDC avec ce lien

Challenge des parrains : jusqu'à 1 000 USDC pour les meilleurs

Pour les plus actifs d'entre vous, Binance ajoute une compétition avec un classement des meilleurs parrains. En plus des 20 USDC par ami, vous pouvez décrocher des prix exceptionnels si vous figurez dans le Top 10 des parrains ayant parrainé le plus d'utilisateurs :

1er rang : 1 000 USDC ;

2e rang : 500 USDC ;

3e rang : 300 USDC ;

4e rang : 250 USDC ;

5e rang : 200 USDC

Du 6e au 10e rang : 100 USDC.

Pour se qualifier dans ce classement, une condition supplémentaire s'applique : vous devez avoir parrainé avec succès au moins 20 filleuls éligibles durant la campagne.

À savoir : Chaque utilisateur peut débloquer un maximum de 20 bons de parrainage classiques (soit 400 USDC), en plus des éventuels gains du classement final, soit un total de 1 400 USDC.

Pourquoi cette offre est-elle intéressante ?

L'intérêt majeur de cette offre de Binance réside dans sa simplicité. Avec un ticket d'entrée de seulement 50 €, participer à cette campagne en tant que filleul permet de récupérer immédiatement 20 USDC (soit environ 17 €), soit 34 % de la mise initiale en bonus.

De plus, elle n'annule pas les avantages à long terme que le parrain récupère. En effet, même s'il s'agit d'une offre temporaire, l'utilisateur qui en aura parrainé d'autres conservera ses droits aux commissions sur le volume de trading futur de ses filleuls.

Alors si vous n'avez pas encore de compte sur Binance, c'est le moment d'en créer depuis notre lien pour recevoir votre bonus et d'inviter ensuite vos amis pour partager avec eux 40 USDC et plus si vous parvenez à grimper dans le classement !

👉 Besoin d'en savoir plus ? Lisez notre avis complet sur Binance

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.