France : Une transaction immobilière 100 % Bitcoin a été réalisée pour la toute première fois

En France, une transaction immobilière 100 % Bitcoin a été réalisée pour la première fois : 2 places de parking à Gap ont été vendues pour 0,33 BTC. Cette transaction inédite illustre l’intégration des cryptomonnaies dans le secteur immobilier, combinant innovation technologique et investissement traditionnel.

Gap, ville pionnière : le Bitcoin s’invite dans l’immobilier

Le mois dernier, la première transaction immobilière française 100 % Bitcoin a été réalisée. Ce sont 2 places de parkings situées à Gap dans le département des Hautes-Alpes, qui ont été mises en vente au prix de 35 000 euros, soit 0,33 BTC.

🚀🎉 Une grande première en France : Nous avons réalisé la toute première vente immobilière en bitcoin-to-bitcoin ! 🏠💰 Une transaction 100% numérique qui marque un tournant dans l'immobilier français 🇫🇷 et ouvre la voie à de nouvelles possibilités. L'avenir est là !… pic.twitter.com/sM50xNzGcd — Bitcoinimmo (@Bitcoin_immo) November 14, 2024

Cette opération est le fruit du travail de 2 entrepreneurs originaires du secteur de Tarare. Renaud Escot est dans le secteur du conseil patrimonial depuis 2005 et dirige aujourd'hui une agence immobilière à Vindry-sur-Turdine. Nicolas Fourchet est quant à lui responsable du développement des outils et services innovants permettant de combler le fossé entre l'immobilier traditionnel et l'économie numérique.

Leur association prend sa source lors d'un voyage en Taipei en septembre 2017, lorsqu'ils comprennent « la puissance et l'élan libertaire de cet actif numérique ».

Après plus de 6 ans de réflexion est né le projet Bitcoinimmo, une plateforme qui sécurise les transactions immobilières en agissant comme tiers de confiance grâce à un système d'entiercement géré par un notaire et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les fonds, pouvant inclure des BTC, sont déposés sur un compte séquestre ouvert au nom de l’acheteur, où ils restent jusqu'à ce que toutes les conditions de la transaction soient remplies. Il est également à noter que le service de paiement est réalisé par un acteur local plutôt connu : Bitcoin-lyon devenu Bull Bitcoin.

Cette transaction n'a donc rien d'exceptionnel, elle respecte les caractéristiques d'une concession : « il y a un prix, un compromis signé, des délais légaux à respecter ». Comme l'explique Nicolas Fourchet, le seul paramètre qui change est la nature de l'intermédiaire de l'échange utilisé.

La vendeuse souhaitait faire cette transaction en bitcoins, notamment pour protéger son patrimoine contre l’inflation actuelle. Renaud Escot et Nicolas Fourchet, fondateurs de Bitcoinimmo

Bitcoin et immobilier : un duo gagnant pour les investisseurs

De par sa nature, la validation finale de la vente s'est réalisée en visioconférence, en présence de l'intégralité des parties prenantes. En un peu plus de 2 minutes, la transaction était effectuée et la vendeuse avait reçu ses BTC, explique Nicolas Fourchet.

Une rapidité qui contraste avec les virements bancaires internationaux, qui peuvent prendre plusieurs jours en raison des intermédiaires financiers et des délais de traitement. Un atout majeur, pour des transactions immobilières, où les délais sont souvent cruciaux.

Il y a 2 avantages majeurs en faisant une vente immobilière en bitcoins : la rapidité d’exécution pour la transaction et la diversification de son portefeuille patrimonial. On contrôle son argent, qui est résistant à l’inflation. Tout est transparent grâce à la blockchain [...]. Renaud Escot et Nicolas Fourchet, fondateurs de Bitcoinimmo

L’utilisation de Bitcoin dans l’immobilier permet de diversifier le portefeuille en alliant la stabilité des biens physiques au potentiel de croissance et à la réserve de valeur du Bitcoin, permettant également de répartir les risques et de profiter des avantages des 2 classes d’actifs.

La communauté bitcoin a une volonté d’investir sur du concret, donc nous avons choisi l’immobilier, lorsque nous nous sommes associés il y a cinq ans. Renaud Escot et Nicolas Fourchet, fondateurs de Bitcoinimmo

En plus d'offrir une réserve de valeur attractive pour les investisseurs, Bitcoin permet également de réaliser des économies liées aux frais de transaction. Ces derniers sont moins élevés que ceux du circuit bancaire classique et en particulier pour les paiements transfrontaliers.

Ne nécessitant pas de conversion monétaire, Bitcoin élimine les barrières liées aux devises nationales. Les investisseurs étrangers peuvent acheter des biens immobiliers sans avoir à se soucier des fluctuations des taux de change ou des complexités liées aux transferts internationaux.

L'utilisation de Bitcoin dans l'immobilier combine la modernité d'un actif numérique avec la stabilité d'un investissement tangible, offrant une solution rapide, sécurisée et innovante pour protéger et valoriser son patrimoine.

Source : Bitcoinimmo

