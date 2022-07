France : la plateforme Lyber (LYB) obtient l'enregistrement PSAN

La plateforme Lyber, application mobile destinée à l'achat de cryptomonnaies disposant de sa propre crypto-carte, est dorénavant enregistrée en tant que PSAN auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Lyber peut maintenant offrir ses services en France via son application en toute conformité et s'y développer.

Lyber, une application mobile visant à démocratiser l'utilisation des cryptomonnaies

Lyber est une startup parisienne ayant développé une application qui se spécialise dans des services liés aux cryptomonnaies. Les utilisateurs peuvent s'en servir pour acheter des cryptomonnaies directement avec une carte bancaire, mais aussi pour faire des transferts et dépenser leurs actifs.

Au contraire de plateformes d'échanges comme Binance ou FTX qui visent des utilisateurs plus professionnels avec le trading, Lyber vise à démocratiser les cryptomonnaies en offrant une interface très simple et claire. L'application a été développée dans le but de toucher le plus grand nombre d'utilisateurs.

Le moindre détail a donc été réfléchi pour accompagner des individus néophytes désirant mettre un pied dans le secteur. Par exemple, les envois en cryptomonnaies peuvent se faire avec un numéro de téléphone ou une adresse mail (tant que le destinataire possède bien l'application Lyber) pour éviter les complications avec des adresses de portefeuille.

Aperçu de l'application Lyber

Lyber s'inscrit ainsi dans une volonté d'accompagner et d'informer les utilisateurs, puisque l’application propose également un petit dictionnaire définissant simplement les termes liés à l'industrie.

Plus de 80 cryptomonnaies sont disponibles sur Lyber, avec notamment :

Bitcoin (BTC) ;

Ether (ETH) ;

Solana (SOL) ;

Polygon (MATIC) ;

USD Coin (USDC) ;

Dogecoin (DOGE) ;

Cosmos (ATOM) ;

Avalanche (AVAX) ;

Et bien d'autres.

Les prix affichés sur l'application sont obtenus grâce au prestataire de liquidités de Lyber, celui-ci agrège les prix de cinq plateformes d'échanges : FTX, Binance, Kraken, Coinbase et Gemini afin de proposer les prix les plus bas possibles aux utilisateurs.Enfin, l'application Lyber supporte trois blockchains à savoir Ethereum, Solana et BNB Chain tout en ayant l'objectif d'en supporter davantage à l'avenir. Elle possède en outre son propre token natif, le LYB.

Ce token permet à ses détenteurs de participer aux Initial Exchange Offerings (IEOs) organisées par la plateforme ou encore de profiter de réductions sur les frais de leurs transactions (qui sont de base fixés à 0,5 %) sur la plateforme, selon la quantité de tokens possédée.

Lyber obtient le statut PSAN

Lyber est officiellement enregistrée depuis le 22 juin 2022 en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) en France. Il s'agit d'un statut délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous certaines conditions.

Le PSAN est un statut obligatoire à obtenir pour toutes entreprises souhaitant proposer des services liés aux cryptomonnaies en France. L'entreprise est ainsi habilitée par l’AMF à proposer des services de conservation et d'échange d'actifs numériques.

Lyber s'inscrit ainsi dans une volonté de se conformer aux régulations puisqu'elle a également demandé le mandat d’agent de prestataire de services de paiement (PSP), délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette licence permet essentiellement d'accepter les fonds des clients et leur donner la possibilité de les échanger pour des cryptomonnaies.

Lyber va ainsi pouvoir se développer pleinement dans le pays tout en bénéficiant d'une solide crédibilité. La startup estime que la France est un environnement idéal pour développer ses services puisque le pays offre l'un des cadres réglementaires les plus clairs d'Europe sur les cryptomonnaies.

Enfin, pour l’émission de sa propre crypto-carte, la startup est partenaire bancaire avec Treezor, une filiale de la Société Générale, l'une des plus grandes banques françaises.

