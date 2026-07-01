La France compte 35 000 nouveaux millionnaires, voici pourquoi

La France figure parmi les pays ayant enregistré la plus forte progression du nombre de millionnaires en 2025, selon le dernier Global Wealth Report d'UBS. Une évolution qui peut surprendre alors que la croissance économique est restée limitée.

35 000 nouveaux millionnaires français en un an

La France a gagné près de 35 000 nouveaux millionnaires en dollars en 2025. C'est l'un des principaux enseignements du Global Wealth Report 2026 publié par la banque suisse UBS. Le pays compte désormais près de 2,39 millions de personnes disposant d'un patrimoine net supérieur à un million de dollars, soit une progression de 1,5 % en un an, ce qui le place dans la moyenne mondiale.

Cette évolution peut sembler paradoxale alors que l'économie française n'a progressé que de 0,9 % l'an dernier. Mais l'étude rappelle qu'il existe une différence entre la croissance économique et la croissance du patrimoine. Devenir millionnaire ne dépend pas uniquement des revenus ou de la conjoncture : c'est avant tout le résultat de la valorisation des actifs détenus par les ménages.

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Comme l'indique le rapport, les investissements financiers et les performances de la Bourse jouent un rôle important dans cette progression. Mais dans son calcul, UBS ne s'intéresse pas uniquement aux comptes bancaires ou aux placements financiers. Le patrimoine pris en compte correspond au patrimoine net, c'est-à-dire l'ensemble des actifs d'un ménage (immobilier, actions, obligations, assurance-vie, liquidités ou participations dans une entreprise), dont sont déduites les dettes, notamment les emprunts immobiliers.

Autrement dit, la hausse du nombre de millionnaires s'explique autant par l'appréciation des marchés financiers que par la valorisation du patrimoine immobilier accumulé au fil des années.

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À l'échelle mondiale, UBS estime que près d'un million de personnes sont devenues millionnaires en dollars au cours de l'année 2025, soit plus de 2 600 nouveaux millionnaires chaque jour.

Les États-Unis concentrent à eux seuls plus de 440 000 de ces nouveaux millionnaires. Derrière eux figurent la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, qui comptent parmi les principaux contributeurs à cette progression. Selon UBS, cette dynamique est largement portée par les marchés financiers.

L'augmentation de richesse est particulièrement importante dans les pays qui aiment la Bourse. James Mazeau, économiste chez UBS

Les États-Unis illustrent parfaitement cette tendance : près de 80 % du patrimoine des ménages américains est constitué d'actifs financiers, contre 47 % en France, où l'immobilier conserve un poids prépondérant dans la richesse des ménages.

Cette différence explique également pourquoi la proportion de millionnaires reste plus faible dans l'Hexagone. Selon UBS, ils représentent 4,5 % de la population française, contre environ 9 % aux États-Unis et aux Pays-Bas. La Suisse et le Luxembourg affichent des niveaux encore plus élevés, avec respectivement près d'un habitant sur sept et un sur six disposant d'un patrimoine supérieur à un million de dollars.

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Ce repli marqué contraste avec la vigueur des marchés actions relevée par UBS. Historiquement, les phases de correction sur le Bitcoin ont pu constituer des points d’entrée pour les investisseurs de long terme cherchant à diversifier un portefeuille exposé aux actifs traditionnels.

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Le sujet devrait alimenter les débats budgétaires français de l’automne, notamment autour de la fiscalité des grandes fortunes. Selon l’Observatoire des inégalités, 6,5 % des ménages français sont millionnaires en patrimoine, et le pays compte 145 milliardaires.

Sources : UBS Global Wealth Report 2026

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