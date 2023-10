France : la plateforme Finary permet maintenant d'investir dans les cryptomonnaies avec le DCA

La Fintech française Finary introduit une nouvelle fonctionnalité pour investir de manière programmée dans les cryptomonnaies avec la méthode du Dollar-Cost Averaring (DCA). Pour cela, la startup s'est associée à la plateforme crypto Bitstamp et affiche des frais relativement compétitifs.

Finary lance une offre d'investissement crypto accessible

Depuis sa création en 2021, la startup Finary fournit à ses utilisateurs des outils avancés pour suivre et gérer leur patrimoine. Aujourd'hui, cette ambition est renforcée avec le lancement d'une offre d'investissement programmé dans les cryptomonnaies, également connu sous le terme de Dollar-Cost Averaging (DCA).

Cette méthode, qui consiste à investir régulièrement une somme fixe, permet de réduire les risques liés à la volatilité des marchés. Elle a également fait ses preuves sur le long terme pour assurer la croissance de son portefeuille.

Dans l'optique de rendre cette fonctionnalité accessible à tous, l'interface de Finary facilite la création d'un plan d'investissement sur-mesure. En quelques clics, les utilisateurs peuvent créer un plan sur-mesure, sélectionnant parmi 14 cryptomonnaies réparties en 4 catégories :

« The Two Kings » (Bitcoin et Ether) ;

» (Bitcoin et Ether) ; « Captain DeFi » (orientée vers la finance décentralisée) ;

» (orientée vers la finance décentralisée) ; « Green Planet » (focalisée sur des cryptomonnaies éco-responsables) ;

» (focalisée sur des cryptomonnaies éco-responsables) ; « Infrastructure Power » (centrée sur l'évolution de l'infrastructure blockchain).

Au sujet de cette nouvelle fonctionnalité, Mounir Laggoune, PDG et co-fondateur de Finary, exprime sa vision avec enthousiasme :

« [...] Le lancement de notre plan d’investissement crypto est un nouveau pas majeur : pour la première fois, les investisseurs vont pouvoir allier suivi et investissement sur une même plateforme régulée et sécurisée. Le potentiel technologique et financier de la crypto en fait un pilier essentiel dans chaque patrimoine. »

Finary s'est également engagée à offrir une transparence totale à ses clients. Pour les membres Finary Plus (20 € par mois ou 120 € par an avec le plan annuel), les frais sont de 0,99 % par ordre.

Bien évidemment, Finary offre à ses utilisateurs la flexibilité de gérer leurs investissements comme ils le souhaitent. Ils peuvent soit retirer leurs crypto-actifs vers un portefeuille externe, soit les conserver en toute sécurité sur la plateforme de Finary grâce à un partenariat avec la plateforme Bitstamp.

Des utilisateurs déjà conquis

Depuis le lancement en version bêta de cette nouvelle fonctionnalité de Finary en août 2023, le service a déjà séduit des milliers d'utilisateurs et généré près de 3 millions d'euros d'investissements.

Le pack « The Two Kings » avec le Bitcoin et l'Ether restent le choix favori des utilisateurs, représentant près de 70% des montants investis.

En outre, les utilisateurs ayant eu accès à la version bêta investissent en moyenne 310 € par mois dans les cryptos, avec une majorité optant pour des plans mensuels ou hebdomadaires.

Source : Communiqué de Finary

