Feel Mining et Wigl obtiennent l'agrément MiCA

Blockchain Process Security (BPS), la société grenobloise qui opère les plateformes Feel Mining et Wigl, a obtenu son agrément MiCA. Une étape clé pour l’entreprise.

le 27 juillet 2026 à 18:00.

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Marine Debelloir

Feel Mining et Wigl obtiennent l'agrément MiCA

Un agrément MiCA qui remplace le statut PSAN

BPS était jusqu’ici enregistrée comme Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l’AMF depuis juillet 2021, avec des services couvrant la conservation d’actifs numériques, l’échange de cryptos entre elles et leur achat/vente contre monnaie légale.

L’obtention du statut de Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA/CASP), l’équivalent européen prévu par la réglementation MiCA, achève une demande déposée depuis plusieurs mois.

💡 Retrouvez notre présentation de Feel Mining, la plateforme de rendements passifs

Qu’’est-ce que cela change ? L’agrément CASP est un passeport valable dans l’ensemble de l’Union européenne. Cela permet à BPS de déployer ses services dans d’autres États membres sans devoir solliciter un agrément local dans chacun d’eux.

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Pour le Groupe BPS, cette harmonisation ouvre de nouvelles perspectives de croissance à l’échelle européenne et renforce sa capacité à développer des solutions combinant crypto-actifs, paiement, investissement et services financiers dans un cadre réglementaire harmonisé.

Le groupe, qui opère depuis 2018 la plateforme d’investissement crypto Feel Mining ainsi que la néobanque crypto Wigl, avait déjà identifié l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas comme marchés cibles pour une expansion européenne une fois le sésame obtenu.

Le groupe avait par ailleurs mené une levée de fonds participative sur Sowefund en avril, en partie conditionnée à l’obtention de cet agrément pour son volet institutionnel. BPS est donc prête à aller conquérir de nouveaux marchés.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos
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Source : communiqué

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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