FDIC : « la cause profonde de l’échec de Signature Bank était une mauvaise gestion »

Vendredi, la FDIC a publié un document revenant sur la fermeture de Signature Bank. Selon elle, l’échec de la banque est dû à une mauvaise gestion et une croissance non maîtrisée.

La FDIC publie un rapport sur l’échec de Signature Bank

Cette semaine, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a dévoilé un document de 63 pages, dans lequel elle revient sur l’affaire Signature Bank (SBNY).

Pour la FDIC, le constat est simple, certes la banque a été affectée par la crise de liquidités provoquée par les défauts de Silicon Valley Bank et de Silvergate, mais la raison principale se trouverait dans la gestion de l’entreprise :

« Cependant, la cause profonde de l’échec de SBNY était une mauvaise gestion. Le conseil d’administration et la direction de SBNY ont poursuivi une croissance rapide et effrénée [et ont] financé la croissance par une dépendance excessive à l’égard des dépôts non assurés, sans mettre en œuvre des pratiques fondamentales de gestion du risque de liquidité, et n’a pas compris le risque de son association avec l’industrie crypto. »

En outre, la banque ne se serait pas toujours montrée réactive aux différentes enquêtes de la FDIC.

Pour mettre en lumière la croissance rapide dont il est question, Signature Bank est passée de 43,1 milliards de dollars d’actifs en 2017 à un plus haut de 118,4 milliards en 2021, soit une augmentation de 175 %. De manière plus générale, l’agence fédérale rapporte que pendant que la banque a enregistré une croissance de 134 %, la moyenne des autres établissements du secteur était de 33 %.

Une banque crypto-friendly

Signature Bank était réputée pour son ouverture aux cryptomonnaies, et était d’ailleurs partenaire de plusieurs acteurs de l’écosystème. C’était notamment l’intermédiaire de Binance pour traiter les virements en dollars, et après la fermeture, Coinbase et Paxos avaient annoncé que des liquidités étaient bloquées dans la banque.

De son côté, la FDIC montre une corrélation entre le cours boursier de Signature Bank et les évènements ayant touché les cryptomonnaies en 2022. Si le graphique est parlant, rappelons tout de même que l’année 2022 a été catastrophique pour de nombreuses classes d’actifs, bien que nous ne puissions nier cette corrélation :

Cours de l’action de Signature Bank

Au 30 septembre 2022, la branche « Digital Assets Group » représentait 23,5 % des dépôts de la banque, et l’établissement informait en janvier dernier vouloir réduire cette exposition aux cryptomonnaies à 15 %. De plus, la banque a fait face à une action en justice en février dernier, alléguant qu’elle aurait participé à faciliter les fraudes dont est accusé FTX.

Nous connaissons la suite, les retraits des clients ont pris de plus en plus d’ampleur et Signature Bank a été fermée le 12 mars dernier par la FDIC. Cette dernière estime d’ailleurs que cette affaire pourrait coûter 2,5 milliards de dollars à son fonds d’assurance-dépôts.

Source : FDIC

