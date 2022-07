Malgré sa faillite, Voyager Digital rejette l'offre de rachat de FTX et Alameda

Voyager Digital rejette fermement l'offre de rachat formulée par FTX et Alameda. En faillite suite au défaut de paiement de 3AC, la plateforme estime que la proposition va ruiner la valeur des cryptomonnaies de ses clients. De son côté, Sam Bankman-Fried estime que l'offre est une aubaine pour les usagers.

Voyager Digital refuse de vendre ses actifs à FTX et Alameda

Voyager Digital vient de rejeter l'offre de FTX et Alameda Ventures. Les deux sociétés de Sam Bankman-Fried avaient proposé de racheter les actifs numériques de la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Dans des documents juridiques déposés ce dimanche 24 juillet 2022, nous apprenons que la proposition, formulée publiquement par FTX, a été mal accueillie par les représentants de Voyager.

Les avocats chargés de la faillite de Voyager Digital ont assuré qu'il s'agissait d'une « offre trop basse déguisée en sauvetage façon chevalier blanc ». D'après eux, Sam Bankman-Fried profite de la situation pour tenter de racheter l'entreprise à bas prix :

« En rendant sa proposition publique dans un communiqué de presse chargé de fausses déclarations trompeuses, Alameda FTX a violé de nombreuses obligations envers les débiteurs et le tribunal des faillites ».

De plus, l'offre serait néfaste pour les clients de Voyager Digital, indiquent les documents. Les représentants de l'exchange affirment que leur plan de relance est plus intéressant pour les usagers que l'offre de FTX et Alameda. La plateforme assure que la solution mise en avant par les deux sociétés reviendra à ruiner la valeur de certains actifs en sa possession :

« La proposition exige de convertir les cryptomonnaies des clients en dollars américains sur base des prix en vigueur au 5 juillet 2022 et de payer les réclamations de cryptomonnaie en dollars américains, les clients devant supporter les conséquences fiscales associées à la dollarisation et à la liquidation de leurs créances ».

Pour mémoire, Voyager Digital a déclaré faillite le 5 juillet dernier suite au défaut de paiement de Three Arrows Capital. Le fonds spéculatif n'a pas remboursé un prêt d'une valeur de plus de 670 millions de dollars. Dos au mur, la plateforme d'échange avait été contrainte de suspendre les retraits, gelant ainsi les avoirs de tous ses utilisateurs.

Sam Bankman-Fried répond à Voyager Digital

Le fondateur de FTX est rapidement monté au créneau pour défendre son offre de rachat. Sur son compte Twitter, Sam Bankman-Fried souligne que sa proposition permettrait aux clients de récupérer leur argent immédiatement :

« En cas d'accord, tout client qui le souhaite peut venir récupérer sa part de tout ce qui lui restait, dans les plus brefs délais. […] Cela permettrait aux clients - s'ils le souhaitaient - de récupérer immédiatement les actifs restants, sans frais ni décote supplémentaires ».

Sans surprise, le milliardaire admet avoir un intérêt personnel dans le processus. Pour récupérer leurs avoirs si la proposition est acceptée, les clients de Voyager Digital devraient en effet ouvrir un compte sur FTX.

De leur côté, les représentants de Voyager continuent de travailler sur leur « processus de restructuration » de la plateforme. L'exchange se dit également prêt à examiner toute autre « proposition sérieuse ».

