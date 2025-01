Face aux agents IA, les memecoins auront affaire à un sérieux concurrent en 2025

Et si l'année 2025 était celle des agents autonomes d'intelligence artificielle (IA), au point que les tokens associés à ces agents IA puissent rivaliser avec les memecoins aux plus fortes capitalisations comme le PEPE, le Dogecoin (DOGE) ou le Shiba Inu (SHIB) ? C'est une théorie avancée par Haseeb Qureshi, directeur associé de Dragonfly Capital, société d'investissement spécialisée dans les cryptomonnaies et la blockchain.

« Les memecoins continueront de perdre des parts de marché au profit des tokens associés à des agents IA. Je considère qu'il s'agit d'une migration du nihilisme financier vers un optimisme financier excessif, » a déclaré Haseeb Qureshi dans une longue publication X, le 1er janvier.

My 2025 Crypto Predictions

I'm either going to look like a prophet or an idiot over these predictions, but one thing is for sure: I'm going to piss off a lot of people with bags.

Breaking this up into six sections: my predictions for L1s/L2s, token launches, stablecoins,…

— Haseeb >|< (@hosseeb) January 1, 2025