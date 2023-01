F1 : après Mercedes et Red Bull, Ferrari s'éloigne à son tour de son partenaire blockchain

Les partenariats crypto ne sont semble-t-il plus à la mode dans l’univers de la Formule 1. On vient en effet d’apprendre que l’écurie Ferrari avait annulé son accord avec Velas. Une décision qui suit des nouvelles similaires du côté de Mercedes et Red Bull. Le point sur cette tendance.