Les exchanges centralisés (CEX) sont-ils en danger à cause de leurs propres layer 2 ?

En 2024, les layer 2 sur la blockchain Ethereum ont connu une croissance fulgurante. Mais derrière cette évolution technologique, quels sont les véritables enjeux pour les projets qui se lancent dans cette aventure ? Découvrez comment ces nouvelles blockchains transforment l’écosystème et ce qu’elles réservent pour l’avenir.

Un florilège de layer 2 sur la blockchain Ethereum

Alors que l'année 2024 vient de tirer sa révérence, elle restera marquée par un phénomène notable : la forte croissance des solutions de seconde couche sur la blockchain Ethereum.

Également appelées layer 2 ou encore L2, ces solutions visent généralement à proposer une scalabilité plus élevée que celle d'Ethereum tout en conservant la sécurité de la blockchain mère.

Bien que ce phénomène soit encore à un stade précoce sur des blockchains comme Bitcoin ou Solana, Ethereum recense à l'écriture de ces lignes plus de 120 layer 2 selon les données de L2BEAT.

⛓️ Qu'est-ce qu'un layer 2 ?

De nombreux projets, pour diverses motivations, ont ainsi rejoint la course en lançant leur propre layer 2. Par exemple, au cours de l'année 2024, nous pouvons citer le lancement de l'Ape Chain, de Yuga Labs (la société derrière l'incontournable collection de NFT BAYC) ou plus récemment la blockchain Ink, de l'exchange centralisé Kraken.

En 2025, d'autres layer 2 verront le jour comme Soneium de Sony ou encore l'Unichain du célèbre exchange décentralisé (DEX) Uniswap.

Pourquoi les layer 2 fleurissent-ils autant ?

Comme nous l'évoquions plus haut, la plupart des layer 2 visent à améliorer la scalabilité de la blockchain Ethereum, notamment en déportant une partie des transactions en dehors du layer 1.

Cependant, tous les layer 2 à se lancer n'envisagent pas forcément de résoudre le fameux trilemme de la blockchain pour séduire de nouveaux utilisateurs.

Trilemme de la blockchain

Ce problème, exposé par Vitalik Buterin lui-même, illustre l'impossibilité pour une blockchain d'être performante dans ces 3 domaines : sécurité, décentralisation et scalabilité.

Les solutions de seconde couche sont donc une partie de la réponse à cette problématique. En bénéficiant de la sécurité et de la décentralisation d'Ethereum, ces blockchains agissant en surcouche de cette dernière peuvent proposer une scalabilité plus élevée.

Dans ce contexte, certains projets de layer 2 vont au-delà de la simple scalabilité et se concentrent sur des stratégies visant à renforcer la fidélité et l'engagement des utilisateurs.

Par exemple, l'Ape Chain se distingue en proposant des applications décentralisées (dApps) alignées sur les valeurs de sa communauté. Avec un accent particulier sur des dApps « degen » et un design visuel soigné, Yuga Labs offre à sa communauté une blockchain spécialement conçue pour répondre à ses besoins.

La blockchain Base, lancée par Coinbase, profite pour sa part d'un accès privilégié en captant directement les utilisateurs de la plateforme. Ainsi, les utilisateurs de Coinbase sont naturellement redirigés vers Base pour bénéficier entre autres de frais moindres et d'une plus large variété de cryptomonnaies, mais aussi pour profiter de la DeFi, ce qui n'est pas possible sur un CEX.

👉 Découvrez 5 projets incontournables sur la blockchain Base

Bien que l'activité sur un exchange centralisé ne puisse pas être quantifiée en dehors du volume de trading, les données de la blockchain Base sont pour le moins éloquentes. En effet, rien qu'au cours de l'année 2024, la blockchain a généré plus de 77 millions de dollars de revenus selon Artemis Terminal.

Si les revenus générés par les layer 2 sont un argument de poids pour ceux hésitants à se lancer dans la course, ils ne sont pas le seul facteur déterminant. En effet, les projets centralisés doivent composer avec une multitude de contraintes réglementaires, qui évoluent dans le temps et varient selon les juridictions.

Ainsi, se conformer à ces exigences engendre non seulement des coûts financiers importants, mais freine également l'innovation, offrant ainsi un avantage compétitif aux projets décentralisés.

Si nous devions résumer les avantages qu'ont les projets à lancer leur propre blockchain en quelques mots :

Revenus générés par les frais de transactions ;

Rétention des utilisateurs ;

Fidélisation de la communauté ;

Avantages compétitifs pour l'innovation par rapport aux projets centralisés.

Cependant, lancer sa blockchain pourrait avoir un effet à double tranchant, notamment pour les CEX.

Le revers de la médaille pour les exchanges centralisés

Comme nous avons pu le voir précédemment, lancer un layer 2 offre de nombreux avantages pour les CEX, notamment en améliorant l'expérience utilisateur pour les profils plus expérimentés et en favorisant la rétention des utilisateurs. Cependant, cette initiative pourrait également s'avérer à double tranchant.

En effet, comme le souligne Milk Road au travers de sa newsletter, des projets ont déjà par le passé lancé des produits provoquant une chute prématurée des ventes de leurs anciens produits :

Question/réponse de Milk Road

Dans sa question rhétorique, Milk Road souligne le point commun, de manière humoristique, entre la société Apple, Netflix et le personnage de fiction Hannibal Lecter : « ce sont tous 3 des cannibales ».

Pour appuyer sa comparaison, Milk Road rappelle que Netflix a « cannibalisé » son service de livraison à domicile de films en lançant sa plateforme de streaming.

Apple aurait également « cannibalisé » sa vente d'iPod en lançant l'iPhone :

Ventes d'iPod, d'iPhone et d'iPad du premier trimestre 2006 au dernier trimestre 2018

Ainsi, Milk Road ouvre un débat légitime sur l'avenir des CEX dans un paysage crypto adoptant de plus en plus les layer 2 d'Ethereum. En effet, comme avec les exemples de Netflix et d'Apple, les layer 2 pourraient détourner les utilisateurs des CEX, lesquels se seraient cannibalisés eux-mêmes en lançant leur blockchain.

Cependant, il convient d'apporter de la modération à ces propos. Bien que les layer 2 offrent des avantages non négligeables à des utilisateurs expérimentés dans le secteur des cryptomonnaies, les CEX seront certainement toujours la porte d'entrée la plus évidente pour les plus néophytes.

Ne vendons donc pas la peau de l'ours trop tôt et considérons plutôt les layer 2 comme une solution complémentaire aux CEX, et qui s'adresse à un public plus expérimenté.

Perspectives des layer 2 pour l'année 2025

Bien que l'année 2024 ait été florissante pour le secteur des layer 2 sur la blockchain Ethereum, 2025 s'annonce également prometteuse : de nombreux projets aux ambitions diverses écloront, prendront de l'envergure ou affirmeront/infirmeront leurs positions.

Des projets tels que Coinbase et sa blockchain Base se retrouveront cependant face à des défis majeurs : comment assurer la pérennité d'un exchange centralisé alors que son layer 2 offre des avantages conséquents à ses utilisateurs ?

💡Tout savoir sur Aerodrome, le principal DEX sur la blockchain Base

En 2025, des layer 2 très attendus comme l'Unichain, provenant du DEX le plus populaire dans la sphère crypto verront le jour, mais également des projets plus surprenants comme l'arrivée de Sony dans cet univers avec son layer 2 Soneium.

En somme, l'année 2025 se révèlera déterminante et passionnante pour l'avenir des layer 2.

