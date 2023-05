Étude : quels pays portent le plus d’intérêt au Web3 ?

Faut-il dire « Web3 », « Web 3 » ou « Web 3.0 » ? Grâce aux scores Google Trends de ces mots clés, nous avons pu déterminer des tendances, et observer la manière dont ils étaient utilisés d’un pays à l’autre. Faisons le point sur ces statistiques.

Comment évoluent les recherches liées au Web3 sur Google Trends

Après nous être intéressés récemment aux recherches liées à Bitcoin (BTC) sur Google Trends, nous nous intéressons maintenant à celles liées au Web3 dans les différents pays.

Plus précisément, nous avons porté notre étude sur 3 termes spécifiques, et nous verrons que les résultats sont assez intéressants :

Web3 ;

Web 3 ;

Web 3.0.

En premier lieu, voici les tendances de ces recherches selon leur score Google Trends en comparant les unes aux autres. Il s’agit d’un score au niveau mondial, et si c’est la recherche « Web 3 » qui domine, les tendances restent relativement similaires dans leur comportement avec des plus hauts et des plus bas largement corrélés, bien que « Web 3.0 » soit moins volatil que les deux autres :

Figure 1 — Tendances des recherches « Web3 », « Web 3 » et « Web 3.0 » sur les 12 derniers mois

En revanche, cela devient intéressant lorsque l’on change d’échelle de temps. En effet, nous pouvons constater que les variantes « Web3 » et « Web 3.0 » n’ont commencé à prendre de plus en plus d’ampleur qu’à partir de la fin du dernier bull run, durant la seconde moitié de 2021. Avant cela, les recherches étaient en majorité concentrées sur « Web 3 » :

Figure 2 — Tendance des recherches « Web3 », « Web 3 » et « Web 3.0 » sur les 5 dernières années

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce que le Web3, cette version décentralisée d’Internet ?

La popularité du Web3 en fonction des pays

Pour compléter cette analyse, penchons-nous désormais sur une comparaison par pays sur les 12 derniers mois, qui nous montrera de larges disparités en fonction des régions du monde.

Afin de comprendre la lecture du tableau qui suit, il y a quelques éléments à prendre en compte. Premièrement, il classe les pays en fonctions d’une recherche donnée. Ensuite, une colonne indique le pourcentage de ce mot clé par rapport aux deux autres. Par exemple, pour le mot clé « Web 3 », c’est le Japon qui affiche le meilleur score, avec une dominance de la recherche à 73 % :

Place Pays Pourcentage de « Web3 » Pays Pourcentage de « Web 3 » Pays Pourcentage de « Web 3.0 » 1 Japon 73 % Indonésie 85 % Philippines 44 % 2 Taïwan 73 % Chili 80 % Serbie 24 % 3 Nigeria 69 % Pérou 79 % Honduras 23 % 4 Hong Kong 67 % Brésil 78 % Colombie 20 % 5 Corée du Sud 65 % Inde 77 % Corée du Sud 18 % 6 Singapour 59 % Honduras 77 % Venezuela 18 % 7 États-Unis 57 % Bangladesh 76 % Pérou 17 % 8 Finlande 55 % Argentine 75 % Pakistan 17 % 9 Israël 54 % Mexique 75 % Ukraine 16 % 10 Irlande 54 % Italie 73 % Pologne 16 %

Figure 3 — Classement des pays en fonction de chaque mot clé sur un an

Ainsi, au moins deux éléments sont particulièrement remarquables dans le tableau ci-dessus. Premièrement, pour la recherche « Web 3 », le top 10 est composé à 70 % de pays de langue latine, et principalement l’espagnol. De plus, lorsque c’est ce mot clé qui domine, il le fait de loin, par exemple, la recherche « Web3 » affiche 0 % au Honduras.

Ensuite, le mot clé « Web 3,0 » reste relativement peu représenté par rapport aux deux autres. Même parmi les pays qui l’utilisent le plus, la recherche ne parvient jamais à dépasser 50 %.

Sur ces recherches, la France se classe respectivement 31e, 29e et 45e, avec des scores de 39 %, 52 % et 9 %.

👉 Dans l’actualité également — cube3 : le plus grand incubateur Web3 d’Europe débarque à Angers

Source : Google Trends

