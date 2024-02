Ethereum : le volume des NFT au plus haut depuis un an – Quelles collections attirent les acheteurs ?

Le secteur des tokens non fongibles (NFT) serait-il en train de se réveiller ? Sur Ethereum (ETH), les volumes d’échange sont en hausse, avec quelques collections qui font parler d’elle. Zoom sur les dernières tendances, alors que les inscriptions Ordinals ont ralenti ces dernières semaines.

Sur Ethereum, le volume d’échange des NFT est en hausse

Selon des données partagées par The Block, le volume d’échange des NFT Ethereum n’avait pas atteint ce seuil depuis un an, au cours de la semaine du 26 février 2023. On peut en effet voir une hausse progressive des volumes sur la blockchain Ethereum, qui ne retrouve cependant pas encore des niveaux comparables à ceux de janvier 2023 :

Volume d’échange des NFT et Ordinals, par blockchain

Retrouvez les meilleures collections de NFT du moment

On voit aussi que si l’on observe les volumes totaux, la percée de ces derniers mois a été très largement portée par les inscriptions Ordinals sur Bitcoin (BTC). Pour Ethereum, la hausse a été plus lente, mais aussi plus progressive. Les volumes liés à Ordinals sont en effet moindre ces dernières semaines, si on les compare au mois de décembre.





Des collections qui suscitent l’intérêt

Sur la semaine, le volume d’échange des NFT d’Ethereum a progressé de 100,2 %, pour atteindre 159 millions de dollars. Pour comparaison, les NFT de Solana ne progressent que de 1,3 % sur la même période. Quant aux Ordinals de Bitcoin, ils voient leur volume chuter de 23,6 %.

Quelles sont alors les collections gagnantes de ces dernières semaines ? Selon les données collectées par CoinGecko, les Pudgy Penguins menacent actuellement la place du Bored Ape Yacht Club (BAYC), et dépassent le Mutant Ape Yacht Club :

Collections de NFT sur Ethereum par capitalisation

👉 A relire – NFT : le projet Pudgy Penguins lève 9 millions de dollars pour développer sa feuille de route

Si l’on se penche sur le volume sur 24h, on voit aussi que les « Lil Pudgy » sont la collection la plus échangée récemment, suivie par DeGods et Pudgy Penguins. Il faut noter que les collections existent désormais au sein de « Pudgy World », un monde numérique interactif. On rappellera aussi que la marque s’est lancé hors-ligne : elle propose des jouets physiques dans certains magasins de la marque Walmart.

L’enthousiasme continuera-t-il alors pour les NFT Ethereum ? Comme souvent, ce sont les marchés de cryptomonnaies qui auront aussi leur rôle à jouer. Sur la semaine, l’ETH d’Ethereum progresse de 8,7 %, avec un prix qui dépasse désormais de nouveau les 2 500 dollars.



Sources : The Block, CoinGecko, CryptoSlam

