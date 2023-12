L'Ethereum réalise un nouveau record de prix annuel - Jusqu'où peut-il monter ? Analyse ETH du 7 décembre 2023

En retard par rapport à l'ascension fulgurante du Bitcoin sur ces derniers mois, l'Ethereum semble néanmoins prêt pour s'envoler à son tour. Le point dans cette analyse ETH du jeudi 7 décembre 2023.

Nous sommes le jeudi 7 décembre 2023 et le cours de l'Ether (ETH) s'échange autour des 2 230 $.

Alors qu'il semble avoir pris du retard par rapport au Bitcoin, l'ETH semble néanmoins dans une bonne configuration pour atteindre de nouveaux sommets en cette fin d'année.

La cryptomonnaie parviendra-t-elle donc à se maintenir en tendance haussière ? Faisons tout d'abord le point sur l'évolution de son prix.

L'Ether atteint un nouveau record de prix annuel

Hier, l'ETH a réalisé un nouveau record de prix sur 2023 avec un retour de sa valeur à 2 312 $. Une progression puissante de 10,28% en 1 semaine.

Paires avec Ether 24 heures 7 jours 1 mois Ether / USDT -1,93% +10,28% +19,01% ETH / Bitcoin -1,34% +11,29% -3,96%

Le Bitcoin reste fort face aux altcoins avec sa dominance qui monte à 54,83% malgré la hausse de l'ETH de 11,29% contre le BTC sur les 7 derniers jours.

L'ETH se dirige progressivement vers son objectif

Depuis la cassure de ce triangle en jaune, l'Ether a activé un objectif haussier autour des 2 780 $. Ce niveau correspond à la hauteur du triangle à son entrée, reportée à sa cassure.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique, la tendance reste largement positive avec de nombreux supports en soutien au prix.

Graphique du cours de l'Ether en journalier (Daily)



Les courbes de l'indicateur Ichimoku, la Tenkan (en turquoise), la Kijun (en violet) et le nuage (en vert) constituent des zones importantes au-dessus desquelles le prix devra se maintenir.

En effet, tant que l'ETH restera au-dessus du nuage, alors les probabilités resteront nettement haussières avec de grandes chances d'aller chercher l'objectif à 2 780 $.

Repasser sous le nuage entraînerait logiquement la réintégration du triangle et donc l'annulation de son objectif, avec un signal potentiellement vendeur.

Dans ce cas, le prochain support important à tenir serait le plat SSB à 1 825 $, avant la zone des 1 570 $.

En résumé, l'Ether reste largement haussier avec une configuration qui devrait lui permettre d'aller chercher son objectif dans les prochaines semaines.

Alors qu'en pensez-vous, l’Ethereum peut-il atteindre les 2 780 $ avant la fin de cette année ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve demain pour une nouvelle analyse quotidienne cette fois consacrée au Bitcoin (BTC) !

Source : graphique ETH/USD par TradingView

