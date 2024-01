L'Ethereum s'envole, voici son prochain objectif - Analyse ETH du 11 janvier 2024

Nous sommes le jeudi 11 janvier 2024 et le prix de l'Ether (ETH) évolue autour des 2 600 $.

Après l'approbation des ETF Bitcoin spot hier par la SEC, tous les regards sont à présent tournés vers les ETF Ethereum spot dont les dépôts ont été réalisés en 2023.

La cryptomonnaie peut-elle bénéficier d'une hausse similaire à celle du Bitcoin pour pricer une potentielle validation de cet ETF autour de mai 2024 (deadline imposée) ?

Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours de l'ETH.

Après avoir été longtemps distancé par le Bitcoin, profitant de la narrative des ETF, l'ETH semble à son tour vouloir surpasser les performances du BTC avec une hausse de +17,49% en 1 semaine.

La dominance du Bitcoin face aux altcoins repart à la baisse avec un retour à 52,45% tandis que l'ETH explose de 17,28% contre le BTC sur les 7 derniers jours.

👉 Consultez notre guide pour investir facilement dans l'Ethereum (ETH)

