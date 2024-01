Ethereum (ETH) : la dominance du logiciel Geth inquiète la communauté après la panne de Nethermind

Tandis que le logiciel Nethermind de la couche d’exécution d’Ethereum (ETH) a connu un incident ce week-end, causant l’arrêt temporaire de 8 % des validateurs de la blockchain, la communauté a fait part de certaines inquiétudes. En effet, avec le client Geth qui représente 84 % des validateurs, les conséquences pourraient être bien plus dramatiques en cas de panne.

La dominance de Geth sur Ethereum soulève des questions

Ces derniers jours, le logiciel Nethermind, utilisé par 8 % des validateurs d’Ethereum (ETH) pour la couche d’exécution, a rencontré un problème, mettant de ce fait ces derniers hors ligne. Néanmoins, Ethereum adoptant une politique « multi-client » tant pour sa couche de consensus que d’exécution, la blockchain a ainsi put continuer de fonctionner normalement.

👉 Retrouvez notre guide complet sur la blockchain Ethereum

Toutefois, si les conséquences ne se sont pas fait sentir pour le grand public, elles auraient pu s’avérer bien plus graves si l’incident était survenu sur un autre logiciel : Geth. Et pour cause, avec un tel scénario catastrophe, Ethereum se serait alors retrouvée privée de 84 % de ses validateurs, la rendant théoriquement bien plus vulnérable à des attaques.

C’est d’ailleurs tout là l’intérêt d’une stratégie multi-clients, la diversité des logiciels permet de limiter l’impact d’une panne sur l’un d’entre eux. Mais dans les faits, Geth domine largement :

Répartition des clients d’Ethereum sur les couches de consensus et validation

De leur côté, les équipes de Coinbase ont pris la parole sur X afin d’apporter leur point de vue. En effet, de par les nombreux validateurs qu’elle maintient, l’entreprise a aussi son rôle à jour dans la diversité des clients d’Ethereum.

La société explique ainsi que si elle n’est pas aussi diversifiée qu’il le faudrait, c’est qu’aucun autre logiciel que Geth ne correspond à ses attentes :

1/ Execution client diversity on Ethereum is a critical concern for all of us at Coinbase. Here’s what we’re doing about it. ↓ — Coinbase Cloud 🛡️📞 (@CoinbaseCloud) January 23, 2024

Néanmoins, Coinbase indique aussi que « les clients d’exécution alternatifs ont parcouru un long chemin » et qu’elle compte bien se diversifier prochainement :

« Nous effectuons notre dernière évaluation des clients d’exécution alternatifs et aurons plus à partager sur ce processus et nos prochaines étapes d’ici la fin février. En résumé, nous prenons la diversité de nos clients très au sérieux, avons réalisé de bons progrès et nous efforçons de l’améliorer. »

👉 Dans l’actualité d’Ethereum — Ethereum (ETH) : la mise à jour Dencun débarque sur le testnet Goerli

Si pour l’heure, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, cet épisode rappelle toutefois l’importance de cette diversité, et il s’agira de constater à l’avenir si les validateurs ont tiré les leçons de ce dernier incident.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : Client Diversity

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.