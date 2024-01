Ethereum (ETH) : la mise à jour Dencun débarque sur le testnet Goerli

Dencun, pour la contraction de Deneb et Cancun, est la prochaine grosse mise à jour de la blockchain Ethereum (ETH). Avec une partie axée sur la couche consensus et l’autre sur la couche d’exécution, c’est cette mise à niveau qui introduira, entre autres, le fameux Proto-Danksharding de l’EIP-4844.

Si cet évènement était initialement attendu sur le réseau principal à la fin de l’année 2023, les préparatifs ont, comme souvent lors de chantiers aussi importants, été plus longs que prévu.

Néanmoins, les travaux avancent, et le déploiement de Dencun a eu lieu cette nuit sur le testnet Goerli, tel que cela avait été annoncé le mois dernier.

Pour l’heure, il est encore un peu tôt pour juger du succès ou non de cette mise à jour, bien qu’à première vue tout semble s’être déroulé sans problème critique, à l’exception d’un léger bug qui a dû être corrigé sur le client Prysm :

Prysm encountered a bug right at Goerli's hard fork. The bug has been identified, and a fix is currently being merged. A hot patch image will be released within the next few hours. Sorry for the inconvenience, and thank you for your patience!https://t.co/PR9V0lqoCN

— terence.eth (@terencechain) January 17, 2024