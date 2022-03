Ethereum : 5,8 milliards de dollars d'ETH brulés depuis l'implémentation de l'EIP-1559

Plus de 5,8 milliards de dollars d'Ether brulés

La mise à jour EIP-1559 est l'une des plus importantes du réseau Ethereum. Pour rappel, elle introduit un mécanisme de « burn » d'une partie des ETH dépensés lors des frais de transactions, dans une volonté d'imposer un caractère déflationniste au token.

Dans la théorie, la mise à jour devait notamment permettre de réduire et stabiliser les frais de minages et de transactions. Cela dit, bien qu'ils soient actuellement au plus bas depuis plus de 6 mois, rien n'assure que l'EIP-1559 y soit vraiment pour quelque chose.

Avant tout, ce nouveau mécanisme de « burn » a eu un rôle majeur dans la réduction de la supply totale d'Ether. Au total, plus de 2 millions d'ETH ont complètement été retirés de la circulation, selon les données publiées sur Ultrasound.money. En moyenne, le rythme actuel est d'environ 6 tokens brulés par minute, soit 100 000 par semaine.

Les NFTs dominent sur le réseau Ethereum

En particulier, OpenSea est responsable de la majorité des burns d'Ether. En effet, la plateforme d'achat de NFTs est à l'origine d'environ 11,5% des transactions opérées sur le réseau Ethereum. Voici le classement des dix plus gros contributeurs :

OpenSea, première source de burn de token Ether

D'ailleurs, la catégorie des tokens non fongibles représente 35% des tokens brulés depuis l'implémentation de la mise à jour. Il est important de remarquer qu'Uniswap se retrouve à la fois à la troisième, cinquième et sixième place de ce classement. Les versions v2 et v3 de l'exchange décentralisé (DEX) englobent approximativement 11% des ETH brulés depuis la mise à jour.

La merge d'Ethereum approche à grands pas

Ce n'est plus une nouvelle, Ethereum travaille à la transition de son modèle de consensus de Proof-Of-Work (PoW) actuel vers un modèle de type Proof-Of-Stake (PoS). Très attendu, ce « merge » devrait avoir lieu en juillet de cette année.

La fondation Ethereum a annoncé le lancement du testnet Kiln, ultime étape avant Ethereum 2.0. Celui-ci implique la fusion de la Beacon chain avec le réseau principal actuel. Actuellement, le testnet Kiln est l'ultime étape avant le « merge » vers Ethereum 2.0.

Cette transition devrait aider Ethereum à consolider son statut actuel de blockchain majoritaire en termes de valeur totale bloquée. En effet, ce « merge » se traduirait par une plus grande évolutivité et des frais de transaction moins élevés. Elle aiderait également le réseau à réduire sa consommation d'énergie à environ 1 % de l'énergie qu'il consomme actuellement.

