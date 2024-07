ETH, bilan après la première semaine des ETF Ethererum au comptant – Analyse technique de l'Ether du 27 juillet 2024

La date tant attendue est désormais derrière nous : ce mardi 23 juillet, les ETF Ethereum spot sont enfin entrés en négociation. Le scénario qui se développe met en lumière des ventes massives sur l'ETHE de Grayscale. A l'instar d'un ETF Bitcoin qui avait réussi à absorber ces ventes, les institutionnels pourront-ils reproduire le même schéma ?

Nous sommes le samedi 27 juillet 2024 et le cours de l'ETH évolue autour des 3 250 dollars.

Les ETF spot Ethereum sont désormais disponibles aux États-Unis ; cet évènement attendu depuis son annonce fin mai 2024 était au centre de l'attention de tout l'écosystème, certains misant sur une explosion de l'ETH à cette occasion et d'autres sur un scénario proche de celui des ETF Bitcoin acceptés au mois de janvier dernier.

Cette première semaine de négociation a été marquée par les ventes nettes de 450 000 ETH (1,5 milliard de dollars) réalisées sur l'ETF ETHE de Grayscale. Rappelons que ce produit, anciennement un trust puis converti en ETF, propose des frais de gestion bien supérieurs à l'ensemble des autres solutions, le rendant bien moins compétitif. Ce facteur favorise sans doute la migration des capitaux vers des produits plus attractifs.

Pour rester compétitif dans la course au frais, un second ETF a été mis en service par Grayscale, le mini Ethereum ETF, dont le ticker a sobrement été nommé ETH. Celui-ci a enregistré tout au long de cette semaine des entrées positives d'environ 50 000 ETH, soit 164 millions de dollars, soit un chiffre bien inférieur aux ventes de l'ETHE dont nous parlions précédemment.

Cela dit, l'ETHE est l'unique ETF à enregistrer des sorties nettes au fil de cette semaine puisque l'ensemble des autres ETF ont bénéficié d'afflux de capitaux. En incluant le mini ETH de Grayscale, environ 347 000 ETH ont été ajoutés aux portefeuilles institutionnels par le biais de BlackRock, Fidelity, VanEck, Franklin, 21 Shares ou Invesco.

Au bilan de la semaine, la balance est néanmoins négative, avec 100 000 ETH (soit environ 341 millions de dollars) qui n'ont pas pu être absorbés. Si le scénario observé sur les ETF Bitcoin spot se répète, 10 jours avaient été nécessaires avant de stabiliser la balance globale en faveur d'une série positive de plusieurs semaines. Pour l'ETF BTC de Grayscale, 4 mois consécutifs dans le rouge avaient été enregistrés avant une première journée positive.

La dominance de l'ETH de nouveau sous pression

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +0,80 % -6,10 % -3,40 % Ethereum/ Bitcoin -0,40 % -8,20 % -13,40 %

Comment acheter facilement de l'Ethereum (ETH) en 2024 ?

L'ETH s'est considérablement affaibli cette semaine, perdant de la force relative contre Bitcoin, mais également contre l'ensemble du marché des altcoins. Dans son ensemble, la dominance de l'Ethereum s'inscrit dans un large range entre 15 et 21 %, mais elle a tendance à évoluer de manière plus contenue entre 16,5 % et 20 %. Ces 2 zones de travail partagent un equilibrium autour des 18 %, zone de polarité pour la dominance.

Une clôture mensuelle sous les 16,5 % ce mercredi pourrait conduire ETH à subir des arbitrages défavorables à destination d'autres assets dont BTC et SOL. En effet, ces 2 actifs montrent au contraire de la force en cette période.

Dans un autre cas de figure, reconquérir les 18 % avantagerait ETH et le mettrait en position pour des arbitrages favorables.

Graphique la dominance d'Ethereum en mensuelle

Contre Bitcoin, Ethereum a échoué une nouvelle fois à franchir le canal descendant et retrace significativement cette semaine, regagnant le centre du canal baissier et la zone de support dessinée en vert. La bougie hebdomadaire n'est toutefois pas clôturée et le camp haussier verrait d'un bon œil une clôture au-dessus des 0,05 afin de montrer de la réaction sur support en regagnant des niveaux horizontaux clés à court terme.

En l'état, la tendance baissière reste active, la paire ETH/BTC peut continuer à creuser en franchissant le milieu du canal baissier à destination des plus bas de mai 2024. La bougie de cette semaine, chandelle de lancement des négociations des ETF Spot sera probablement une bougie témoin à prendre en compte pour la suite.

En outre, le point bas de cette bougie sera un repère pour la semaine à venir en vue d'une continuation baissière. Son sommet, au contraire, marquerait en cas de franchissement un signal positif dans la dominance d'Ethereum face au Bitcoin.

Graphique du cours d'ETH contre BTC en hebdomadaire

Le SOL de Solana semble quant à lui préparer une sortie par le haut. C'est sans doute un point haut historique qui pourrait être réalisé pour la paire SOL contre ETH si les échanges sur les ETF spot ne montrent pas des signaux plus positifs la semaine prochaine. Franchir la zone rouge et s'installer au-dessus de cette dernière pourrait attirer plus de capitaux vers SOL dans des arbitrages favorables.

Cela étant, le sommet du range n'a pas encore cédé, proposant toujours sa résistance et offrant une zone de friction que Solana pourrait rejeter à la baisse. Cela illustre à la fois la faiblesse relative de l'ETH comme le changement de statut du Solana qui est aux yeux des investisseurs sans doute l'alternative n°1 à leurs placements dans une plateforme de smart contracts dans l'écosystème des layer 1.

Graphique du cours du SOL contre ETH en hebdomadaire

ETH, une clôture au-dessus des 3 400 dollars ?

L'action des prix sur Ethereum montre de la faiblesse également contre le dollar, réintégrant en journalier sous les 3 400 dollars. En hebdomadaire, ce sera l'objectif en clôture dimanche soir pour maintenir la bonne dynamique instaurée la semaine passée : clôturer au-dessus des 3 400 dollars pour maintenir une polarité positive.

Cette configuration marquerait une absorption sous support, traduisant la volonté des acheteurs à maintenir la polarité pour Ethereum. Ce mouvement significatif offrirait, malgré la pression des ETF Ethereum spot, une probabilité forte de regagner les plus hauts 2024.

Le cas contraire, le prix d'ouverture de la semaine dernière autour des 3 250 dollars est un repère important. Clôturer sous ce niveau marquerait un ravalement baissier de la bougie précédente, en plus d'une configuration d'échec de franchissement haussier. Ce serait alors un signal baissier significatif, renvoyant les objectifs de prix vers un retest des plus bas de ces dernières semaines (2 800 dollars).

Si ces derniers venaient à céder, la moyenne mobile à 50 semaines à 2 600 dollars pourrait être le premier objectif avant d'envisager un retour dans la zone des 2 000 à 2 200 dollars.

Graphique du cours d'ETH en hebdomadaire

En résumé, Ethereum perd de la force relative dans le marché crypto. La pression exercée par les ventes de Grayscale pèse sur la psychologie et sur l'action des prix. Techniquement, une clôture au-dessus des 3 400 dollars serait un très bon signal envoyé au marché, marquant les graphiques d'une polarité positive renouvelée.

Attention toutefois au ravalement et à la configuration en « swing fail pattern » en cas de clôture sous les prix d'ouverture de la semaine passée.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

