ETF Ethereum : Grayscale dépose une nouvelle demande d'ETF ETH Futures auprès de la SEC – Pourquoi ?

Grayscale, l'un des plus importants détenteurs d'Ethers (ETH) au monde, a déposé une seconde demande pour un ETF Ethereum Futures auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Pourquoi Grayscale a-t-elle décidé d'effectuer une seconde demande, alors qu'une première pour le même type d'ETF est déjà en cours d'analyse par la SEC ?

Grayscale dépose une seconde demande pour un ETF Ethereum Futures

Grayscale, le second plus important détenteur d'Ethers (ETH) au monde, vient de déposer une seconde demande pour un ETF Ethereum Futures auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Selon la juridiction américaine, il est possible de déposer une demande d'ETF conformément à l'Investment Company Act de 1940, ce que Grayscale a fait pour sa première demande, ou bien conformément à la loi sur les valeurs mobilières établie en 1933, ce que la société a fait pour sa nouvelle demande.

En règle générale, les demandes d'ETF Bitcoin au comptant (spot) ou pour les matières premières sont effectuées conformément à la loi de 1933. La loi de 1940, elle, s'adresse davantage aux ETF basés sur les titres.

Pourquoi une nouvelle demande sous une loi différente, donc ? Car jusqu'à présent, la SEC, à qui il incombe d'accepter de ou de refuser les demandes d'ETF, a déjà approuvé des ETF sous les 2 lois. Ainsi, bien que rien ne soit officiel, il est fort probable que Grayscale souhaite simplement maximiser ses chances d'avoir au moins une demande acceptée par le régulateur.

Alors qu'une douzaine de gestionnaires d'actifs ont déjà déposé des demandes pour des ETF Ether à terme sous la loi de 1940, Hashdex a été la première société à glisser une demande pour un ETF de ce type sous la loi de 1933. Grayscale pourrait donc ainsi prendre une mesure de précaution pour éviter de prendre du retard dans l'éventualité où l'ETF de Hashdex serait approuvé.

La course à l'ETF Bitcoin spot toujours d'actualité

Il est probable qu'en dehors de tout cela, Grayscale souhaite également profiter de l'élan amené par sa récente victoire face à la SEC. Pour rappel, Grayscale avait déposé une demande pour convertir son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), en un ETF Bitcoin au comptant, et la SEC le lui avait refusé. Cependant, Grayscale a fait appel et a gagné, ce qui force la SEC à devoir réévaluer sa demande et fournir davantage d'informations dans le cas où elle produirait un nouveau refus.

Selon le Wall Street Journal, un panel de juges a déclaré à ce sujet que Grayscale avait réussi à démontrer que sa demande d'ETF Bitcoin au comptant était « matériellement similaire » aux demandes d'ETF Bitcoin Futures déjà approuvés sur le marché.

Cependant, malgré ces quelques signes positifs, rien n'oblige la SEC à accepter la demande de Grayscale. Effectivement, à ce jour, aucun ETF Bitcoin spot n'a encore été accepté aux États-Unis, même si nombreux sont ceux qui ont l'espoir de voir le prochain bull market propulsé par l'arrivée de l'ETF BTC spot du géant BlackRock.

