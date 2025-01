ETF Bitcoin spot : 1 milliard de dollars de volume net en seulement 2 jours

Les ETF Bitcoin spot ont atteint un volume net de 1 milliard de dollars en seulement deux jours. Ce chiffre souligne l’enthousiasme croissant des investisseurs pour ces produits financiers, qui offrent une exposition directe au Bitcoin dans un cadre réglementé.

Les investisseurs continuent à adopter les ETF Bitcoin spot

En ce début d'année, le marché des cryptomonnaies est fortement influencé par l'investiture de Donald Trump, marqué par ses actions dans l'écosystème. Parmi celles-ci figurent d'importants achats d'ETH et WBTC via son protocole World Liberty Finance (WLF), et la création de ses memecoins a son effigie et celle de sa femme.

Le cours du Bitcoin a largement bénéficié de l’engouement généré par le nouveau président des États-Unis. Ce dernier a notamment promis la création d'une réserve stratégique en BTC et une simplification les régulations entourant l’industrie et le minage. L’effet de sa victoire électorale a été l'un des catalyseurs de la hausse du BTC, passé de 67 000 dollars au mois d'octobre à plus de 100 000 dollars aujourd'hui.

Alors que le prix du Bitcoin stagne depuis décembre, restant en dessous de son sommet de 108 000 dollars, les ETF Bitcoin spot enregistrent un regain significatif de volumes entrants.

Détails des volumes des ETF Bitcoin spot depuis juillet 2024

Cette semaine, à l'exception du lundi où les marchés étaient fermés, les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont enregistré 1,25 milliard de dollars de volumes nets entrants. Parmi ces chiffres, 802 millions ont été atteints le mardi, marquant l'une des meilleures journées de leur histoire.

Dans le détail, l’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) de BlackRock a enregistré 634 millions de dollars de flux nets entrants mardi, suivi de 344 millions mercredi. À l’inverse, le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) a connu des retraits proches d’un milliard de dollars, et le Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) environ 25 millions de dollars sortants.

Les ETF Ethereum spot attirent-ils autant que ceux basés sur le BTC ?

Les ETF Ethereum spot, qui avaient connu un démarrage difficile avec des volumes nets négatifs durant les 1ers mois, ont finalement rebondi début novembre, attirant d'importants volumes entrants. Certains jours, ils ont même surpassé les volumes des ETF Bitcoin.

Depuis leur lancement, les ETF Ethereum spot ont enregistré un total de 2,81 milliards de dollars de volumes nets entrants, un chiffre bien inférieur aux près de 40 milliards de dollars d’entrées nettes accumulées par les ETF Bitcoin spot.

Détails des volumes des ETF Ethereum spot depuis leur lancement

Les volumes quotidiens des ETF Ethereum spot restent inférieurs, mais demeurent positifs, totalisant 145 millions de dollars nets entrants cette semaine, avec plus de 70 millions enregistrés chaque jour.

La sous-performance des ETF Ethereum par rapport aux ETF Bitcoin s’explique principalement par la capitalisation nettement inférieure d’ETH, à 388 milliards de dollars contre plus de 2 000 milliards pour Bitcoin. De plus, l’Ether peine à regagner en attractivité depuis fin 2021, ayant perdu plus de 66 % de sa valeur face au Bitcoin.

Source : SoSoValue

