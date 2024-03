L'ETF Bitcoin de Grayscale enregistre 640 millions de dollars de volume sortant, un record – Comment l'expliquer ?

Le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) a enregistré un volume sortant de 642,5 millions de dollars, marquant sa pire journée de l'année 2024. Cette chute intervient alors que le prix du Bitcoin recule de 15 % par rapport à son plus haut historique (ATH) de 73 000 dollars.

Le GBTC de Grayscale subit sa journée la plus difficile de 2024

Malgré une hausse fulgurante de son cours durant les dernières semaines, en partie stimulée par des volumes entrants records dans les ETF Bitcoin spot, le BTC marque une pause avec une correction d'environ 15 %, s'échangeant désormais à 63 000 dollars.

Ce lundi 19 mars 2024 se distingue comme la 2e journée la moins favorable pour les ETF Bitcoin spot, enregistrant 154 millions de dollars de volumes nets sortants, équivalents à 2 293 BTC.

[1/4] Bitcoin ETF Flow - 18 March 2024 All data in. $154m net outflow. First outflow day since 1st March. Biggest disappointment was Fidelity inflow appears to be declining, just $5.9m on the day, a record low. pic.twitter.com/6uvxPfarz7 — BitMEX Research (@BitMEXResearch) March 19, 2024

Une analyse plus détaillée des volumes révèle que, sur la même journée, le GBTC de Grayscale est pourtant le seul ETF à connaître une sortie nette de capitaux, enregistrant hier sa plus basse journée avec 642,5 millions de dollars de volumes sortants, soit 9 539 BTC.

👉 Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

Ce même jour, seul l'IBIT de BlackRock a su attirer d'importants capitaux, enregistrant 451,5 millions de dollars d'entrées, soit 6 703 BTC.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Comment expliquer le volume sortant record sur les ETF Bitcoin spot ?

Depuis le mois de janvier 2024, le GBTC de Grayscale a perdu environ 239 000 BTC sous gestion, soit 1,5 milliard de dollars au cours actuel, tandis que les autres ETF ont significativement progressé, captant la part de marché perdue par le GBTC.

À ce jour, l'IBIT représente 27,6% des actifs sous gestion (AUM) des ETF Bitcoin spot, le FBTC 16,1%, et le GBTC maintient 45,3%.

Alors que l'ensemble des ETF Bitcoin spot ont accumulé un volume entrant de 12,3 milliards de dollars depuis leur lancement au mois de janvier 2024, le GBTC de Grayscale n'a enregistré aucune journée de volume positif. Deux principales raisons peuvent expliquer ce phénomène.

👉 À lire également dans l'actualité – Bitcoin (BTC) à 150 000 dollars cette année : Standard Chartered revoit sa prévision à la hausse

Premièrement, le GBTC, qui était autrefois un trust corrélé au cours du Bitcoin, a longtemps évolué avec une décote. La sortie de capitaux pourrait provenir d'investisseurs qui avaient parié sur un réajustement du cours du GBTC par rapport à celui du BTC, et réalisant des bénéfices d'autant plus importants avec la progression de son cours de plus de 300% depuis le mois de décembre 2022.

De plus, il est plausible que les détenteurs de GBTC se dirigent vers des concurrents offrant des frais plus bas. Les 2 autres principaux ETF Bitcoin spot, l'IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity, proposent des frais annuels de 0,25 %, contre 1,5 % pour le GBTC de Grayscale.

Trade Republic : le moyen le plus simple d'acheter des cryptomonnaies

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Bitmex, The Block

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.