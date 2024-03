Bitcoin (BTC) à 150 000 dollars cette année : Standard Chartered revoit sa prévision à la hausse

La plus optimiste des banques ? Standard Chartered vient de revoir sa prévision à la hausse, en ce qui concerne le cours du Bitcoin (BTC). Selon elle, la cryptomonnaie pourrait atteindre 150 000 dollars dès 2024. Que prévoit-elle pour le BTC et l’ETH ?

Bitcoin : Standard Chartered revoit ses prévisions à la hausse

La banque Standard Chartered revoit régulièrement ses estimations de prix pour la plus grande cryptomonnaie. Et alors que le Bitcoin (BTC) a récemment dépassé son record absolu, elle s’est montrée particulièrement optimiste. Elle estime désormais que le BTC pourra atteindre 150 000 dollars cette année, et 250 000 dollars en 2025.

« Si les ETF atteignent notre estimation de la mi-année à 75 milliards de dollars, et/ou si les gestionnaires de réserves achètent du BTC, nous voyons de bonnes chances d’un dépassement jusqu’aux 250 000 dollars d’ici à 2025. »

Selon l’analyste Geoff Kendricks, la percée du cours du Bitcoin a été plus rapide et plus nette que prévu. La semaine dernière, la plus grande cryptomonnaie a en effet dépassé les 73 700 dollars, pour la première fois de son histoire. C’est pourquoi il estime que le seuil symbolique des 100 000 dollars pourrait être atteint plus tôt que prévu.

Optimisme sur les ETF Ethereum et l’ETH

Standard Chartered est également optimiste en ce qui concerne l’ETH. Les ETF Ethereum, particulièrement attendus, pourraient en effet être approuvés dès mai, selon la banque. Si la SEC venait à donner son feu vert, Geoff Kendricks estime que jusqu’à 45 milliards de dollars pourraient affluer vers cette nouvelle catégorie d’ETF.

Le cas échéant, le cours de l’ETH pourrait bondir jusqu’aux 8 000 dollars dans les 12 mois qui suivront l’approbation… Voire plus haut s’il accompagne la percée du BTC :

« Étant donné notre estimation d’un niveau de prix du BTC à 200 000 dollars d’ici à la fin de l’année 2025, cela impliquerait un prix de l’ETH à 14 000 dollars. »

Les voyants sont donc au vert, selon la banque. Tout cela dépendra cependant en grande partie de la performance des ETF : à la fois ceux qui existent déjà et ceux qui sont en projet.

