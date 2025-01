L’ETF Bitcoin (BTC) de BlackRock enregistre sa pire journée, avec plus de 330 millions de dollars de sorties

Pour sa première journée de trading en 2025, l'ETF IBIT de BlackRock indexé au Bitcoin (BTC) spot a enregistré sa pire journée en matière de sorties de capitaux. Nous faisons le point sur les chiffres.

L'ETF Bitcoin de BlackRock réalise sa plus grande journée de sorties

Jeudi, l'ETF Bitcoin (BTC) de BlackRock a connu sa pire journée depuis sa création en matière de retraits de capitaux nets. Et pour cause, l'IBIT a terminé la journée avec non moins de 332,62 millions de dollars de sorties.

Comme le montre le graphique ci-dessous, cela bat de loin le précédent record du 24 janvier dernier, qui s'élevait alors à 188,71 millions de dollars de retraits nets :

Inflows et outflows de l'IBIT

💡 Comment acheter des ETF Bitcoin en France ?

Sur l'ensemble de la journée de jeudi, les sorties totales sur les ETF Bitcoin spot sont toutefois moins négatives que la performance de l'IBIT, compte tenu du fait que certains fonds ont enregistré des entrées nettes positives. Ainsi, les outflows s'élèvent à 242,3 millions de dollars.

Ce montant ne constitue ainsi pas un record, et il s'agit plutôt de regarder au 19 décembre dernier, qui avait subit 680 millions de dollars de sorties nettes sur l'ensemble des ETF Bitcoin spot.

Plus largement, ces retraits s'inscrivent dans un contexte de légère correction du BTC, aujourd'hui en recul d'environ 10 % depuis son plus haut historique à 108 000 dollars le 17 décembre dernier :

Cours du BTC en données journalières

👉 Dans l'actualité également — Vers une adoption plus prononcée des réserves stratégiques en Bitcoin (BTC) en 2025 ?

Après l'importante hausse de la fin d'année, il est normal que le marché reprenne désormais son souffle avec des prises de bénéfices, et ce comportement s'observe également du côté des investisseurs institutionnels, comme ici dans le cas des ETF. Maintenant, tout l'enjeu sera de voir si une reprise haussière se profilera rapidement, ou si la baisse se poursuivra.

En attendant, le BTC s'échange à 96 550 dollars lors de l'écriture de ces lignes, stable sur 24 heures.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Sources : SosoValue, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital