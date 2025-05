Enlèvements et cryptomonnaies : Bruno Retailleau va à la rencontre des entrepreneurs blockchain français

Cela n’a échappé à personne de l’écosystème crypto, une nouvelle tentative d’enlèvement a eu lieu ce début de semaine. Cette fois-ci, c’est la fille et le petit-fils mineur d’un PDG qui étaient ciblés en plein Paris.

Tandis que ces faits divers se succèdent avec une inquiétante proximité en France, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau va rencontrer des entrepreneurs de l’industrie vendredi matin au ministère place Beauvau.

Au micro d’Europe 1 et de CNews, le ministre s’est exprimé sur l’insécurité, et s’il avance qu’on ne peut pas lui « demander en 6 mois de régler des décennies de laxisme », il reconnaît toutefois qu’il faut agir :

Je réunirai à Beauvau les entrepreneurs, il y en a quelques-uns en France, qui sont dans ces cryptomonnaies, pour qu’avec eux, on travaille à leur sécurité, pour qu’ils soient conscients aussi des risques et que l’on prenne ensemble des mesures pour que l’on puisse les protéger.

En raison des similitudes dans ces affaires, Bruno Retailleau n’exclut d’ailleurs pas qu’elles soient liées. Après avoir rappelé l’efficacité des forces de l’ordre dans ces différents faits-divers, il affirme que les commanditaires seront retrouvés « où qu’ils soient, peut-être même à l’étranger ».

Face à cet ensauvagement, l’entrepreneur à succès et cofondateur de Ledger Eric Larchevêque a dénoncé publiquement ce laxisme pouvant encourager ses pratiques, mais aussi les propos irréfléchis de certains, cherchant à culpabiliser les victimes :

Aujourd’hui, réussir en France, que ce soit dans les crypto-actifs ou ailleurs, c’est se coller une cible dans le dos. Et que nous répond-on ? Qu’on aurait dû se faire discrets. Qu’on aurait dû se cacher. Qu’on l’a un peu cherché. C’est la version contemporaine et économique de l’odieux : « T’avais qu’à mettre une jupe plus longue. » Cet argument est indigne. Il n’y a pas d’excuse à la violence. Jamais.