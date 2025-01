Elon Musk sera finalement seul à diriger le Department of Government Efficiency (DOGE)

Gouverner un pays comme on dirige une entreprise : c'est le crédo d'Elon Musk, encouragé par un Donald Trump qui a lui aussi fait de l'entreprenariat une valeur centrale. Le PDG de Tesla, qui a déjà sabré les coûts à son arrivée chez Twitter (désormais X), a été embauché par le président pour réduire les dépenses gouvernementales.

Le département DOGE était jusque là envisagé comme la responsabilité de 2 milliardaires : Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Mais ce dernier a quitté précipitamment le navire, officiellement car il souhaite faire campagne pour devenir gouverneur de l'Ohio. Les 2 rôles étant incompatibles, Elon Musk se retrouve donc seul à gérer le DOGE.

It was my honor to help support the creation of DOGE. I’m confident that Elon & team will succeed in streamlining government. I’ll have more to say very soon about my future plans in Ohio. Most importantly, we’re all-in to help President Trump make America great again! 🇺🇸 https://t.co/f1YFZm8X13

— Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) January 20, 2025