Nasdaq veut modifier l’ETF Bitcoin de BlackRock pour permettre l’échange contre du vrai BTC

Il y a maintenant un an, les premiers ETF Bitcoin (BTC) spot étaient enfin approuvés par la Securities and Exchange Commission (SEC), après de longs ralentissements et blocages. Mais pour l’heure, les intermédiaires qui achètent des parts desdits ETF ne peuvent les échanger en retour que contre de l’argent, et non contre de véritables bitcoins.

Néanmoins, cela pourrait être en passe de changer, en raison de la demande de modification de Nasdaq pour l’IBIT de BlackRock. En effet, un nouveau formulaire 19 b-4 demande à la SEC l’autorisation pour que les parts de l’ETF Bitcoin de BlackRock puissent être réclamées contre du BTC :

💡 Comment investir dans des ETF Bitcoin en France ?

Pour James Seyffart, analyste chez Bloomberg, si ce nouveau modèle ne changera pas grand-chose pour les investisseurs particuliers, il devrait toutefois rationaliser le processus en arrière-plan en permettant de réduire un certain nombre d’étapes. Il explique également que cette demande était également présente à l’origine, mais que les commissaires démocrates de la SEC s’y sont opposés :

Wow. Way too many questions and this stuff goes pretty deep in the weeds. So i'll keep it high level and answer "What does this mean?"

Not all that much for individual retail investors. Mostly what it means is that ETFs should trade even more efficiently than they already do… pic.twitter.com/LWYsKmo5sH

— James Seyffart (@JSeyff) January 24, 2025