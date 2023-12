La dominance du Bitcoin (BTC) bientôt face à une résistance extrême ? Analyse de Vincent Ganne

En hausse verticale depuis la fin du mois d’octobre dernier, le cours du Bitcoin (BTC) a fait sauter le verrou des 38 000 dollars à la faveur d’un gap haussier hebdomadaire ouvert en début de semaine. Le BTC joue à plein régime la validation du premier ETF spot début janvier, ainsi qu’un pivot rapide de la FED et de la BCE est attendu au premier semestre 2024.

La Bitcoin toujours leader

Le Bitcoin (BTC) est double leader sur les marchés financiers et a occupé cette place tout au long de l’année 2023. Leader en comparaison des actifs majeurs de toutes les classes d’actifs (actions, obligations, Forex, matières premières) et surtout large leader au sein de son propre camp avec une dominance qui est passée de 40% à plus de 55% en l’espace de 12 mois.

La haute finance n’a donc pas joué le retour total de la confiance dans le marché crypto, mais bien le scénario d’un bitcoin en tant qu’actif de diversification en bourse, en particulier face aux métaux précieux ou même aux obligations. Tout cela renforcé par un krach obligataire qui vient à peine de se terminer à l’automne 2023 avec le point haut des taux d'intérêt du marché.

Contrats futures, contrats d’options, fonds négociés en bourse, fonds de type ETF, ETP… Autant de véhicules d’investissement qui ont donné un caractère institutionnel au BTC, un caractère que les altcoins n’ont pas ou peu, à l'instar d'Ether (ETH).

Autant dire que si le premier ETF bitcoin spot n’est pas validé début janvier (le marché joue ce scénario avec une probabilité actuelle de 90%), alors une grande partie du château haussier construit par le BTC cette année va s’effondrer.

👉 Comment acheter du Bitcoin (BTC) ? Retrouvez notre guide pas à pas

La dominance de Bitcoin face à un mur

Mais soyons optimiste et imaginons que l’ETF de BlackRock et consorts soit disponible sur le marché à partir de janvier 2024. Alors à partir de quand le BTC passera le relais aux altcoins pour un rattrapage en bonne et due forme ?

Je pense que ce passage de témoin aura lieu quand la dominance du BTC rejoindra la résistance à 58%, le seuil de décrochage du mois de mars 2021 comme le montre le premier graphique ci-dessous, avec un net rebond de la dominance de Ethereum.

Graphique qui représente la dominance du bitcoin et qui la compare à celle de Ethereum

Le cours du bitcoin a maintenant retracé plus de 50% du marché baissier de l’année 2022 sur la base d’une échelle arithmétique et plus de 61.8% en logarithmique. Tout l’enjeu maintenant est de démontrer que les 38 000 / 40 000 dollars font support avec des prochaines résistances cibles à 44 000 dollars et 48 000 dollars. Le marché devrait temporiser à court terme sous la résistance à 44 000 dollars.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données quotidiennes du cours du bitcoin

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Réserve Fédérale, dernière décision annuelle le mercredi 13 décembre

Si le sujet des ETF BTC spot est un sujet interne à l’écosystème, celui du pivot attendu de la Réserve Fédérale en 2024 est un sujet pour l’ensemble des marchés financiers. La FED va dévoiler sa dernière décision monétaire de l’année le mercredi 13 décembre et devrait confirmer son taux Terminal à 5.50 %.

Le marché sera attentif à la mise à jour des projections macro-économiques de la FED, en particulier en matière d’inflation et de taux de chômage pour l’économie américaine. La désinflation se fera-t-elle sans récession économique ?

C’est en tous cas tout le défi de l’année prochaine sur le plan global-macro et une condition nécessaire pour préserver la tendance haussière des actifs risqués en bourse.

Infographie de la situation macro-économique actuelle de l’économie des Etats-Unis

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Retrouvez des analyses techniques de Vincent Ganne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.