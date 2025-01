Dogecoin dans les starting-blocks ? Analyse du DOGE du 17 janvier 2025

Le lundi 20 janvier pourrait bien être un tournant historique pour l’écosystème crypto. Qu’il soit positif, négatif ou un non-événement, cette date marquera probablement l’année 2025 comme un pivot majeur. Y aura-t-il réellement un « avant » et un « après » investiture pour le DOGE ? L’attente touche à sa fin...

Le DOGE sera-t-il dopé par l'administration Trump ?

Nous sommes le vendredi 17 janvier 2025 et le cours du Dogecoin (DOGE) évolue autour de 0,415 dollar.

La dernière analyse que nous avons réalisée au sujet du DOGE remonte au 11 décembre 2024, lorsque son prix évoluait autour de 0,40 dollar. Depuis, l'action des prix est restée enfermée dans un range, latéralisant tout au long du mois de décembre et mettant parfois la pression sur ses supports.

Lundi prochain, avec l'investiture de Donald Trump, nous verrons si les promesses de campagne se traduiront en actions concrètes. Parmi ces promesses, la création du département D.O.G.E au sein du gouvernement américain pourrait devenir une réalité, ouvrant la voie à des initiatives susceptibles de transformer profondément le fonctionnement des institutions du pays.

Il reste difficile, pour l’heure, de déterminer si Elon Musk, qui devrait jouer un rôle clé au sein de cette entité, aura réellement le pouvoir de faire évoluer des pratiques et modes de fonctionnement souvent perçus comme obsolètes. Néanmoins, tout cela représente un excellent coup de marketing pour le Dogecoin, le memecoin éponyme, qui pourrait en tirer un bénéfice notable en termes de visibilité et de crédibilité.

Du côté des marchés dérivés, le Dogecoin continue d’attirer l’attention des spéculateurs, se classant respectivement à la 4ᵉ et 5ᵉ position en termes de volumes sur les dernières 24 heures et de montant des intérêts ouverts. Toutefois, ces derniers sont restés relativement stables depuis le point bas du 20 décembre, qui avait marqué la fin d’une phase de purge ayant réduit de 38 % les capitaux engagés sur les marchés dérivés pour cet actif.

Un léger rebond de l'Open Interest (OI) est observable ces dernières heures. Celui-ci reste néanmoins modéré mais c'est un facteur qui appelle à la prudence. En effet, une hausse plus marquée pourrait s’installer dans les prochaines heures. Il conviendra de rester vigilant face à un éventuel retour trop rapide des positions à risque, ce qui pourrait engendrer des mouvements erratiques.

Le DOGE est toujours 7ᵉ du classement par capitalisation de l'écosystème crypto, avec 60,82 milliards de dollars à son actif. Une position qui lui confère le titre de leader du secteur des memecoins.

Paires avec Dogecoin 24 heures 7 jours 1 mois Doge / USDT +7,50 % +22,90 % +7,00 % Doge / Bitcoin +4,30 % +13,20 % +8,90 %

Le DOGE est-il prêt à s’affranchir de son range ?

Le Dogecoin évolue en phase de latéralisation depuis 65 jours, oscillant entre une borne basse située à 0,30 dollar et une borne haute proche de 0,46 dollar, avec une polarité fixée autour de 0,38 dollar. Au cours des 30 derniers jours, le DOGE s'est installé dans la partie basse du range, franchissant la borne inférieure durant une chasse à la liquidité dont l'excès baissier a atteint 0,26 dollar.

Ce niveau constitue désormais le seuil critique qui invaliderait tout scénario haussier à court et moyen terme. Cette hypothèse est renforcée par la moyenne mobile à 20 semaines dont la pente est ascendante, et qui entre actuellement en confluence avec le point bas du 20 décembre à 0,26 dollar.

Au cours des récents mouvements, le DOGE a montré des signes de résilience, parvenant à maintenir intact le creux du 20 décembre. Cela témoigne d’une certaine force, d’autant plus que même le Bitcoin n’a pas réussi à préserver ses creux de décembre lors du repli du 13 janvier.

Après cet ultime test du support à 0,30 dollar, il est probable que le DOGE amorce une phase de développement en direction de sa borne haute située à 0,46 dollar. En parallèle, le pivot du range à 0,38 dollar devra confirmer sa capacité à agir comme support, permettant à l’actif de se relancer en cas de repli.

L’action des prix pourrait être soutenue dans cette hausse par les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours, qui semblent actuellement se reconstruire à la hausse juste sous le niveau actuel. L’hypothèse d’une sortie de range pour le DOGE pourrait devenir de plus en plus probable si les différentes SMA se réalignent à la hausse dans les prochains jours.

Enfin, une ouverture des bandes de Bollinger, déjà sous pression, viendrait valider ce setup haussier, renforçant le potentiel d’un rebond au-delà des sommets de 2024. Dans ce scénario, l’actif pourrait viser les 0,60 dollar, puis tenter de rejoindre son sommet historique à 0,74 dollar.

Graphique du cours du Dogecoin en journalier

En résumé, le Dogecoin latéralise depuis plusieurs semaines, mais affiche de bons signaux de force avec un creux formé le 13 janvier, supérieur au point bas de décembre. S’efforçant aujourd’hui de réintégrer la partie haute de son range, le DOGE pourrait poursuivre sa progression vers les 0,46 dollar et tenter de franchir les sommets de 2024.

Alors, pensez-vous que le DOGE puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.

