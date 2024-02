Disney et Epic Games vont créer un monde ouvert connecté à Fortnite — Une sorte de metaverse ?

Cette semaine, Disney a dévoilé son intention d’investir 1,5 milliard de dollars afin d’acquérir des parts d’Epic Games. En outre, les 2 entreprises vont s’associer dans le but de créer un monde ouvert connecté à Fortnite, dont la description n’est pas sans rappeler celle d’un metaverse.

Disney et Epic Games s’associent pour un projet d’envergure

Cette semaine, The Walt Disney Company a annoncé une collaboration d’envergure avec le célèbre développeur de jeux vidéo Epic Games. Et pour cause, le géant du divertissement entend investir 1,5 milliard de dollars afin d’acquérir une participation dans l’entreprise, tandis que les 2 sociétés souhaitent créer un monde ouvert connecté à Fortnite.

Construit grâce à Unreal Engine, ce monde virtuel semble adopter de nombreux éléments caractérisant un metaverse, bien que la dimension Web3 ne soit pas évoquée à l’heure actuelle.

Ainsi, outre une connexion à Fortnite, les joueurs auront accès à du contenu des licences « Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore » tandis qu’une part importante semble laissée à la créativité :

« Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur fandom d’une manière distincte de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu’ils aiment. »

De son côté, Tim Sweeney, le PDG et fondateur d’Epic Games, utilise également des adjectifs caractéristiques d’un metaverse dans sa description de ce nouveau projet :

« Disney a été l’une des premières entreprises à croire au potentiel de réunir leurs mondes avec le nôtre dans Fortnite, et ils utilisent Unreal Engine dans l’ensemble de leur portefeuille. Maintenant, nous collaborons sur quelque chose d’entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable qui rassemblera les communautés Disney et Fortnite. »

Pour l’heure, cette annonce est encore bien trop récente pour pouvoir tirer des conclusions, un tel projet pouvant aisément représenter un chantier de plusieurs années. Néanmoins, les 2 sociétés ayant déjà fait des incursions plus ou moins marquées dans le Web3, il sera intéressant de suivre cette évolution.

Quoi qu’il en soit, un tel investissement témoigne aussi d’une volonté de Disney de se faire un nom de plus en plus important dans l’univers des jeux vidéo.

Source : Disney

