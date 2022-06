Les développeurs d'Ethereum retardent « la bombe de difficulté » de 2 mois

Après s’être réunis vendredi, les développeurs principaux de la blockchain Ethereum ont décidé de retarder ce que l’on appelle la « bombe de difficulté ». Il s’agit d’un élément indispensable dans la transition du réseau de la preuve de travail (PoW) vers la preuve d’enjeu (PoS).

La bombe de difficulté a été intégrée au code d’Ethereum en 2016 afin de forcer les mineurs à accepter la mise à jour du réseau. La semaine dernière, le testnet Ropsten passait officiellement sous le consensus de preuve d’enjeu. Il s’agissait d’une « première répétition générale » pour la fusion selon les développeurs principaux d’Ethereum.

Après avoir discuté d’un certain nombre de bugs révélés par la fusion test, les développeurs proposent de retarder la bombe de difficulté à août 2022. Celle-ci a déjà été retardée cinq fois.

Le développeur principal d’Ethereum, Tim Beiko, l’a confirmé dans un tweet publié vendredi :

In short, we agreed to the bomb delay. We were already over time, and want to be sure that we sanity check all the numbers before selecting an exact delay and deployment time, but we are aiming for a ~2 month delay, and for the upgrade to go live late June.

— Tim Beiko | timbeiko.eth 🐼 (@TimBeiko) June 10, 2022